به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی، فردی با سوابق متعدد در حوزه خرید و فروش کالاهای غیرقانونی، در حال سازماندهی فعالیت‌های خود در مرز حوزه استحفاظی استان البرز بود.تیم‌های عملیاتی پس از هماهنگی‌های لازم و با استفاده از شگردهای پیشرفته پلیسی، در محدوده اتوبان تهران-کرج، متهمین را در حین قاچاق سلاح و کالا شناسایی و بازداشت نمودند. در جریان بازرسی از خودروی مذکور، ۲ قبضه سلاح کلت کمری جنگی کشف و ضبط گردید.

پلیس اطلاعات ضمن تاکید بر برخورد قاطع با مجرمان فضای مجازی، از تمامی شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه فروش کالاهای غیرقانونی و سلاح، از طریق راه‌های قانونی و تلفن ۱۱۰ اطلاع‌رسانی نمایند.