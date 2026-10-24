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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

درهم‌شکستن شبکه فروش سلاح کلت در فضای مجازی

درهم‌شکستن شبکه فروش سلاح کلت در فضای مجازی

در پی رصد دقیق و مستمر فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی توسط تیم‌های متخصص سایبری پایگاه یکم پلیس اطلاعات، کانال توزیع سلاح گرم در فضای مجازی توسط نیروهای عملیاتی منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی، فردی با سوابق متعدد در حوزه خرید و فروش کالاهای غیرقانونی، در حال سازماندهی فعالیت‌های خود در مرز حوزه استحفاظی استان البرز بود.تیم‌های عملیاتی پس از هماهنگی‌های لازم و با استفاده از شگردهای پیشرفته پلیسی، در محدوده اتوبان تهران-کرج، متهمین را در حین قاچاق سلاح و کالا شناسایی و بازداشت نمودند. در جریان بازرسی از خودروی مذکور، ۲ قبضه سلاح کلت کمری جنگی کشف و ضبط گردید.

پلیس اطلاعات ضمن تاکید بر برخورد قاطع با مجرمان فضای مجازی، از تمامی شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه فروش کالاهای غیرقانونی و سلاح، از طریق راه‌های قانونی و تلفن ۱۱۰ اطلاع‌رسانی نمایند.

کد مطلب 6988123

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