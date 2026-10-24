به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده پیش از ظهر شنبه در ویژه‌برنامه «پرس‌وجو» با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های آبرسانی استان اظهار کرد: مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و حضور جمعیت شناور قابل توجه، به توسعه زیرساخت‌های متناسب با نیازهای جمعیتی و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه شبکه‌های آبرسانی استان برای ارائه خدمات پایدار به مردم نیازمند نگهداری و نوسازی هستند، افزود: در حال حاضر ۵ هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده در مازندران وجود دارد که اصلاح و بازسازی آن‌ها نیازمند تأمین منابع مالی و اعتبارات کافی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با تأکید بر ضرورت افزایش سهم استان از اعتبارات ملی تصریح کرد: زیرساخت‌های موجود باید علاوه بر پاسخگویی به نیاز جمعیت بومی، ظرفیت ارائه خدمات به جمعیت شناوری را نیز داشته باشند که در مقاطع مختلف سال به مازندران سفر می‌کنند.

برارزاده با اشاره به محدودیت‌های اعتباری در اجرای طرح‌های زیرساختی گفت: با وجود نیازهای گسترده استان، اعتبارات تخصیصی در برخی بخش‌ها متناسب با حجم نیازها نیست و لازم است برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، حمایت‌های ملی و پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع مالی افزایش یابد.

وی همچنین از اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی در حوزه آبرسانی با همکاری قرارگاه بسیج سازندگی خبر داد و اظهار کرد: مرحله دوم این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و بهبود خدمات‌رسانی به مناطق روستایی در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی یکی از مراحل اجرای این طرح‌ها افزود: در ادامه برنامه محرومیت‌زدایی، ۱۵ پروژه نیز برای آغاز مرحله دوم پیش‌بینی شده است.

برارزاده در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه و نوسازی شبکه‌های آبرسانی استان خاطرنشان کرد: تأمین اعتبارات مورد نیاز و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را سرعت ببخشد و زمینه ارتقای خدمات‌رسانی به مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی، را فراهم کند.