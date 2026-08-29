به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران شرق استان و در حاشیه افتتاح طرح‌های آب و فاضلاب شهرستان گلوگاه، با اشاره به روند توسعه شبکه‌های آبرسانی اظهار کرد: پیش از انقلاب حدود ۴۰۰ کیلومتر شبکه آب در استان وجود داشت، در حالی که امروز ۱۲۹۱ روستا تحت پوشش خدمات آبفا قرار دارند و تمامی شهرهای مازندران نیز از این خدمات بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه تأمین اعتبار مناسب برای طرح‌های زیرساختی با همراهی نمایندگان مجلس دنبال شده است، افزود: تقویت زیرساخت‌های پدافندی و افزایش تاب‌آوری شبکه‌های آبرسانی از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب است.

مدیرعامل آبفا مازندران با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای مقابله با تنش آبی گفت: در هر ۲۲ شهرستان استان پروژه‌هایی برای مدیریت تنش آبی در دست اجراست و تلاش داریم با نگاه کلان به توسعه مازندران، از ظرفیت اعتبارات ملی برای اجرای طرح‌های زیربنایی استفاده کنیم.

برارزاده با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها در هشت زون استان، تصریح کرد: در افق ۱۴۴۰ اقدامات مهمی در حوزه آب و فاضلاب پیش‌بینی شده و برای تحقق این برنامه‌ها به اعتبارات پایدار و مناسب نیاز داریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک‌هزار و ۲۳۵ پروژه از گلوگاه تا رامسر در حوزه آب و فاضلاب در حال اجراست و شرکت آبفا خود را موظف می‌داند در تأمین آب پایدار و خدمت‌رسانی به مردم با جدیت عمل کند.

مدیرعامل آبفا مازندران با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به شرق استان گفت: در سال‌های گذشته نگاه توسعه‌ای متناسب با نیازهای شرق مازندران وجود نداشت، اما اکنون در سه محور هزارجریب شهرستان‌های بهشهر، نکا و گلوگاه پروژه‌های مختلفی در حال اجراست که بخش مهمی از آن در پاسخ به مطالبات مردم منطقه است.

وی از اختصاص ۲۵ هزار میلیارد ریال برای مقابله با تنش آبی روستاها خبر داد و افزود: در این زمینه نیز پیگیری و مطالبه‌گری برای جذب اعتبارات ادامه دارد.

برارزاده همچنین احداث مخزن پنج هزار مترمکعبی را از نیازهای اساسی گلوگاه دانست و گفت: برای افزایش ذخیره آب و ارتقای پدافند غیرعامل، این مخزن باید در شهرستان احداث شود و با تأمین زمین مورد نیاز، امکان اجرای آن فراهم خواهد شد.

وی درباره طرح‌های فاضلاب گلوگاه نیز اظهار کرد: توسعه شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب از مطالبات بحق مردم است و با توجه به شرایط توپوگرافی شهرستان، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش اختصاص یافته است. طرح‌های مشابهی نیز در بهشهر و نکا دنبال خواهد شد.

اجرای طرح‌های آب و فاضلاب گلوگاه با اعتبارات قابل توجه

عقیل محمودی فرماندار گلوگاه نیز در این مراسم با اشاره به مشکلات موجود در حوزه آب شرب اظهار کرد: تأمین آب پایدار برای شهر و روستاهای شهرستان همچنان یکی از مطالبات اصلی مردم است و در این راستا دو فاز مجتمع آبرسانی هزارجریب گلوگاه به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: تکمیل فاز سوم این مجتمع در مناطق آن‌کومه و بارکلا نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از مشکلات آبرسانی منطقه برطرف شود.

فرماندار گلوگاه انتقال آب از سد گلورد را یکی از راهکارهای اساسی برای حل مشکل آب شهرستان دانست و گفت: استفاده از ظرفیت این سد می‌تواند در تأمین پایدار آب شرب منطقه نقش مهمی داشته باشد.

محمودی همچنین با اشاره به ظرفیت فاضلاب در حوزه کشاورزی پایین‌دست گفت: استفاده مناسب از پساب تصفیه‌شده می‌تواند در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی مؤثر باشد و اجرای طرح‌های فاضلاب و تصفیه‌خانه، بخشی از نیازهای زیرساختی شهرستان را پاسخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه در هفته دولت امسال طرح‌های متعددی در گلوگاه به بهره‌برداری رسیده است، گفت: علاوه بر ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته به تصفیه‌خانه، حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیز برای اجرای پروژه‌های مختلف شهرستان هزینه شده است.

حجت‌الاسلام شیخی عزیزی امام جمعه گلوگاه نیز در این مراسم، آب را یکی از نیازهای اساسی جامعه دانست و اظهار کرد: دسترسی به آب سالم و پایدار از مهم‌ترین مسائل زندگی مردم است و در بخش‌هایی از مازندران نیز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: تأمین آب پایدار علاوه بر نقش حیاتی در زندگی مردم، با ماندگاری جمعیت و جلوگیری از مهاجرت ارتباط مستقیم دارد و بسیاری از جابه‌جایی‌های جمعیتی ریشه در کمبود امکانات و زیرساخت‌های اساسی دارد.

امام جمعه گلوگاه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به این شهرستان گفت: گلوگاه در گوشه استان مازندران قرار دارد و با وجود ظرفیت‌های مختلف، با محرومیت‌های قابل توجهی روبه‌رو است؛ بنابراین انتظار می‌رود توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب شهرستان با جدیت بیشتری دنبال شود.