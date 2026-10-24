کنکور تجربی ۱۴۰۶ چگونه خواهد بود؟؛ آخرین قوانین و شرایط

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر دانش‌آموز رشته تجربی هستید و قصد دارید در کنکور ۱۴۰۶ شرکت کنید، احتمالاً سؤال‌های زیادی درباره شرایط برگزاری این آزمون و آخرین قوانین و تغییرات آن دارید. کنکور تجربی هر ساله میزبان تعداد زیادی از داوطلبانی است که برای قبولی در رشته‌های پرطرفداری مانند پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و سایر رشته‌های علوم پزشکی با یکدیگر رقابت می‌کنند. همین موضوع باعث شده است که آگاهی از شرایط آزمون و شناخت دقیق قوانین آن، اهمیت زیادی برای داوطلبان داشته باشد.

برای اینکه بتوانید با آمادگی بیشتری در کنکور تجربی ۱۴۰۶ شرکت کنید، بهتر است پیش از شروع برنامه‌ریزی، اطلاعات دقیقی درباره شرایط برگزاری این آزمون به دست آورید. لذا در این مطلب، مهم‌ترین جزئیات مربوط به کنکور تجربی ۱۴۰۶، از جمله زمان احتمالی ثبت‌نام و برگزاری آزمون، نحوه تأثیر معدل، منابع مطالعاتی و سایر قوانین و ضوابط این آزمون را بررسی می‌کنیم و به ارائه نکاتی می‌پردازیم که داوطلبان باید پیش از شروع جدی مطالعه از آن‌ها اطلاع داشته باشند.

کدام افراد امکان شرکت در کنکور تجربی را دارند؟

دانش‌آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی که تا مهلت تعیین‌شده، شرایط لازم برای فارغ‌التحصیلی را داشته باشند.

فارغ‌التحصیلان رشته تجربی در نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶).

دارندگان دیپلم و مدرک پیش‌دانشگاهی رشته تجربی در نظام قدیم.

دارندگان دیپلم سایر رشته‌ها مانند ریاضی، انسانی و معارف، با رعایت مقررات مربوط به سوابق تحصیلی.

دارندگان مدرک کاردانی، در صورت برخورداری از شرایط لازم.

دانشجویان دانشگاه‌ها، با رعایت قوانین مربوط به شرکت مجدد در کنکور و انصراف احتمالی از تحصیل.

داوطلبان مرد، در صورت داشتن شرایط قانونی لازم از نظر نظام وظیفه.

داوطلبان کنکور تجربی ۱۴۰۶ چه منابعی را باید مطالعه کنند؟

لیست منابع کنکور ۱۴۰۶ رشته تجربی به تفکیک هر پایه به شرح زیر است:

پایه دهم (با سال چاپ ۱۴۰۳): کتاب‌ های زیست‌ شناسی (۱)، شیمی (۱)، فیزیک (۱) و ریاضی (۱)

پایه یازدهم (با سال چاپ ۱۴۰۴): کتاب‌ های زیست‌ شناسی (۲)، شیمی (۲)، فیزیک (۲)، ریاضی (۲) و زمین‌ شناسی

پایه دوازدهم (با سال چاپ ۱۴۰۵): کتاب‌ های زیست‌ شناسی (۳)، شیمی (۳)، فیزیک (۳) و ریاضی (۳)

سؤالات آزمون اختصاصی این رشته برای کنکور سراسری سال ۱۴۰۶، از درس‌های تخصصی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی طراحی می‌شوند و کتاب‌های درسی رسمی آموزش‌وپرورش، مبنای اصلی مطالعه داوطلبان هستند. از طرف دیگر یکی از نکات مهم در انتخاب منابع، توجه به سال چاپ کتاب‌های درسی است. کتاب‌ها ممکن است در چاپ‌های جدید تغییراتی داشته باشند و داوطلبان بهتر است از مطالعه نسخه‌های قدیمی منابع خودداری کنند. برای دانلود جدیدترین چاپ کتاب‌های درسی اینجا کنید.

میزان ضریب هر درس در کنکور تجربی ۱۴۰۶ چقدر است؟

زیست‌شناسی: ضریب ۱۲

شیمی: ضریب ۹

فیزیک: ضریب ۷

ریاضی: ضریب ۷

زمین‌شناسی: ضریب ۱

تعداد دفترچه‌های کنکور تجربی + مدت‌زمان پاسخگویی به سؤالات

شماره دفترچه درس تعداد سوال شماره سوال زمان پاسخگویی اول زیست‌شناسی ۴۵ سؤال ۱ تا ۴۵ ۴۵ دقیقه دوم فیزیک ۳۰ سؤال ۴۶ تا ۷۵ ۳۰ دقیقه دوم شیمی ۳۵ سؤال ۷۶ تا ۱۱۰ ۴۰ دقیقه سوم ریاضی ۳۰ سؤال ۱۱۱ تا ۱۴۰ با زمین‌شناسی مجموعا ۶۰ دقیقه سوم زمین‌شناسی ۱۵ سؤال ۱۴۱ تا ۱۵۵ با ریاضی مجموعا ۶۰ دقیقه چهارم مختص بهیاری ۳۰ سؤال ۱۵۶ تا ۱۸۵ ۲۰ دقیقه

نحوه تأثیر معدل در کنکور تجربی ۱۴۰۶ چگونه است؟ + جدیدترین قوانین

با توجه به افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور، معدل و نمرات امتحانات نهایی از جمله موضوعاتی هستند که داوطلبان باید از ابتدای مسیر کنکور به آن‌ها توجه داشته باشند. طبق مقررات فعلی، در کنکور تجربی ۱۴۰۶، سهم سوابق تحصیلی ۶۰ درصد و سهم آزمون اختصاصی کنکور ۴۰ درصد از نمره کل نهایی است. برای محاسبه میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی، نظام آموزشی داوطلب (نظام جدید یا نظام قدیم) و همچنین پایه تحصیلی او اهمیت زیادی دارد.

تأثیر معدل پایه دهم در کنکور تجربی:



امتحانات پایه دهم به‌صورت نهایی برگزار نمی‌شوند و امتحانات این پایه به‌صورت داخلی و در سطح مدرسه هستند؛ بنابراین، تأثیری در تراز سوابق تحصیلی ندارند. همچنین، برای کنکور ۱۴۰۶ رشته تجربی، تأثیر سوابق تحصیلی پایه دهم حذف شده است؛ در نتیجه، نمرات امتحانات و معدل این پایه در تراز سوابق تحصیلی اعمال نخواهند داشت.

تأثیر معدل پایه یازدهم + فهرست دروس نهایی:



هر دو گروه داوطلب نظام جدید و قدیم رشته تجربی باید در دروس پایه یازدهم سابقه تحصیلی داشته باشند. در صورتی که سابقه تحصیلی نداشته باشند، لازم است برای ایجاد آن اقدام کنند. به‌طور کلی، سهم سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور تجربی ۱۴۰۶، ۱۷ درصد و به‌صورت قطعی است. این سهم مربوط به شش درس پایه یازدهم رشته تجربی است که به‌صورت نهایی برگزار می‌شوند. دروس نهایی یازدهم تجربی شامل فارسی (۲)، عربی و زبان قرآن (۲)، تعلیمات دینی (۲)، زبان خارجی (۲)، زیست‌شناسی (۲) و شیمی (۲) هستند.

تأثیر معدل پایه دوازدهم برای داوطلبان نظام جدید:



تأثیر سوابق تحصیلی پایه دوازدهم برای داوطلبان نظام جدید رشته تجربی، ۴۳ درصد به‌صورت قطعی است که شامل تمامی دروس عمومی و تخصصی پایه دوازدهم این رشته می‌شود. دروس نهایی دوازدهم تجربی شامل فارسی (۳)، تعلیمات دینی (۳)، عربی و زبان قرآن (۳)، زبان خارجی (۳)، ریاضی (۳)، زیست‌شناسی (۳)، فیزیک (۳)، شیمی (۳)، سلامت و بهداشت و هویت اجتماعی است.

تأثیر معدل دیپلم و پیش‌دانشگاهی برای داوطلبان نظام قدیم:



برای داوطلبان نظام قدیم رشته تجربی، سهم سوابق تحصیلی دیپلم ۳۲/۲۵ درصد و سهم سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی ۱۰/۷۵ درصد است که به‌صورت قطعی در محاسبه نمره کل نهایی کنکور لحاظ می‌شود.

زمان‌بندی و مهلت ثبت‌نام کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۶

در حال حاضر، سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعیه رسمی درباره زمان ثبت‌نام کنکور سراسری ۱۴۰۶ منتشر نکرده است. با این حال، با در نظر گرفتن زمان‌بندی ثبت‌نام در سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود فرایند ثبت‌نام این آزمون در اسفند ۱۴۰۵ آغاز شود. البته این تاریخ قطعی نیست و داوطلبان باید برای اطلاع از زمان دقیق ثبت‌نام، منتظر اعلام رسمی سازمان سنجش باشند. همچنین ممکن است پس از پایان مهلت اولیه، فرصت دیگری برای ثبت‌نام جاماندگان یا ویرایش اطلاعات ثبت‌شده در نظر گرفته شود؛ با این حال، تمدید مهلت ثبت‌نام به تصمیم سازمان سنجش بستگی دارد.

چطور در کنکور تجربی ثبت‌نام کنیم؟ + مراحل نام نویسی

ثبت‌نام کنکور سراسری به‌صورت اینترنتی و از طریق سامانه رسمی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود. داوطلبان رشته تجربی باید در بازه زمانی اعلام‌شده به این سامانه مراجعه کنند و پس از مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام، اطلاعات و مدارک لازم را ارائه دهند. به‌طور کلی، فرآیند ثبت‌نام کنکور تجربی ۱۴۰۶ شامل چند مرحله است که داوطلبان باید آن را به‌ترتیب انجام دهند. در ادامه، مراحل ثبت‌نام این آزمون را بررسی می‌کنیم:

ورود به سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org

ایجاد حساب کاربری یا ورود به حساب کاربری قبلی.

وارد کردن اطلاعات هویتی و شماره تلفن همراه به نام داوطلب.

پرداخت هزینه ثبت‌ نام و دریافت شماره سریال ثبت‌ نام.

بررسی و تأیید اطلاعات مربوط به سوابق تحصیلی.

آماده‌ کردن و بارگذاری عکس پرسنلی مطابق با مشخصات اعلام‌ شده توسط سازمان سنجش.

تکمیل فرم ثبت‌ نام و واردکردن اطلاعات تحصیلی و سایر اطلاعات موردنیاز.

انتخاب گروه آزمایشی علوم تجربی و تکمیل اطلاعات مربوط به حوزه امتحانی.

تأیید نهایی اطلاعات و دریافت کد رهگیری ثبت‌ نام.

کنکور تجربی ۱۴۰۶ در چه تاریخی برگزار می‌شود؟

در زمان نگارش این مطلب، هنوز تاریخ دقیق برگزاری کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۶ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نشده است. با این حال، با توجه به روند معمول برگزاری آزمون سراسری در سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود کنکور تجربی ۱۴۰۶ در تیرماه برگزار شود. بر این اساس، پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۶ را می‌توان به‌عنوان یکی از تاریخ‌های احتمالی برگزاری این آزمون در نظر گرفت. همچنین، به احتمال بسیار قوی پیش‌بینی می‌شود که آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در نوبت صبح برگزار شود.

با این وجود، تاریخ یادشده صرفاً یک پیش‌بینی است و تا زمان انتشار اطلاعیه رسمی سازمان سنجش، نمی‌توان آن را قطعی دانست. تجربه سال گذشته و تغییرات ایجادشده در برنامه برگزاری کنکور به دلیل شرایط خاص کشور نیز نشان می‌دهد که احتمال تغییر در زمان‌بندی و جزئیات برگزاری آزمون وجود دارد.توصیه می‌شود که برای دسترسی به آخرین اخبار این آزمون، به صفحه زمان ثبت نام کنکور ۱۴۰۶ مراجعه فرمایید.

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