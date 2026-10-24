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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

دستگیری ۳ شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات دینارکوه آبدانان

دستگیری ۳ شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات دینارکوه آبدانان

ایلام- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آبدانان از دستگیری سه شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات دینارکوه این شهرستان خبر داد.

بیژن هادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان در جریان گشت‌زنی، کنترل و پایش مستمر مناطق تحت مدیریت و حوزه استحفاظی، موفق به شناسایی و دستگیری سه شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات دینارکوه شدند

وی افزود: در بازرسی از متخلفان، لاشه ۵ قطعه کبک و ۵ قطعه تیهو به همراه یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آبدانان ادامه داد: در این زمینه، پرونده مقدماتی با مستندات مربوط به‌منظور تعیین و پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

هادی‌زاده در پایان از همکاری دادستان شهرستان آبدانان و همچنین آقای اسکندی، رئیس پاسگاه انجیره و همکاران وی در اجرای این عملیات قدردانی کرد.

کد مطلب 6987869

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