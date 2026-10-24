آغاز پیمایش ملی سلامت نیروی کار در واحدهای صنعتی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، از آغاز اجرای طرح پیمایش ملی بررسی وضعیت سلامت جامعه کار و تولید در واحدهای صنعتی و اقتصادی استان خبر داد و بر ضرورت شناسایی نیازها و مسائل سلامت نیروی کار برای تدوین برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت سلامت نیروی کار در توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری اظهار کرد: شرایط محیط‌های صنعتی و مواجهه شاغلان با عوامل فیزیکی، شیمیایی، روانی و اجتماعی، ضرورت بررسی مستمر وضعیت سلامت این قشر را دوچندان می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان افزود: شناخت دقیق شرایط سلامت جامعه کار و تولید، زمینه مناسبی برای شناسایی آسیب‌ها، تعیین اولویت‌های مداخله و طراحی برنامه‌های مؤثر در راستای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی شاغلان فراهم می‌کند.

صلواتی با بیان اینکه تصمیم‌گیری مؤثر در حوزه خدمات اجتماعی به اطلاعات دقیق و قابل اتکا نیاز دارد، تصریح کرد: نتایج این پیمایش می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت موجود ارائه دهد و مبنایی برای برنامه‌ریزی هدفمند و اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر شواهد باشد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای اجرای مطلوب این طرح تأکید کرد و گفت: پیمایش ملی سنجش سلامت نیروی کار بر اساس نمونه‌های منتخب و در کارگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک استان به اجرا درمی‌آید.