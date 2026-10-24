به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی، در جریان بازدید از مجموعه ورزشی در حال احداث در اردبیل، با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ورزش، اظهار کرد: کم‌توجهی به حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه در سال‌های گذشته، ضرورت بازنگری در رویکردهای حمایتی و فراهم‌کردن زمینه توسعه زیرساخت‌های ورزشی را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه توسعه ورزش، نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی دارد، بر ضرورت توجه بیشتر به نیازهای ورزشی جامعه و فراهم‌کردن امکانات مناسب برای ورزشکاران و قهرمانان تأکید کرد.

دادستان اردبیل همچنین آمادگی دستگاه قضایی را برای حمایت از برنامه‌های مرتبط با ورزش و جوانان و تسهیل روند سرمایه‌گذاری در این بخش اعلام کرد و خواستار مشارکت و همراهی دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه شبکه بانکی استان در پشتیبانی از طرح‌های ورزشی شد.

آفاقی ادامه داد: این طرح از طریق سازوکار ماده 27 و با واگذاری از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان استان به سرمایه‌گذار بخش خصوصی، در حال اجراست. میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌ شده برای این پروژه، 400 میلیارد ریال اعلام شده و مجموعه در زمینی به مساحت 4 هزار و 677 مترمربع، در یکی از شهرک‌های اردبیل احداث می‌شود.

وی تصریح کرد: توسعه چنین مجموعه‌هایی می‌تواند زمینه افزایش دسترسی شهروندان به امکانات ورزشی و تقویت مشارکت بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز ورزش استان را فراهم کند.

این بازدید که همزمان با هفته تربیت بدنی انجام شد، مربوط به پروژه‌ای با کاربری ورزشی است که احداث مجموعه‌ای شامل سالن سرپوشیده فوتبال، سالن چندمنظوره و فضای بدنسازی را در دستور کار دارد.