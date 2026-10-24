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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

دو سارق زورگیر تحت‌تعقیب در عملیات پلیس لرستان دستگیر شدند

دو سارق زورگیر تحت‌تعقیب در عملیات پلیس لرستان دستگیر شدند

خرم‌آباد - رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری دو سارق زورگیر تحت‌تعقیب در عملیات کارآگاهان پلیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار احمدی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های زورگیری و همچنین سرقت از افراد سالخورده با استفاده از روش‌های متقلبانه و مسمومیت در چند استان کشور، از جمله لرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهمان

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان تحت‌تعقیب را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، عملیاتی برای دستگیری آنان انجام دادند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان ادامه داد: متهمان به‌محض مشاهده مأموران، با یک دستگاه خودروی سواری اقدام به فرار کردند، اما پس از تعقیب‌وگریز و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح از سوی مأموران، خودرو متوقف و هر دو متهم دستگیر شدند.

معرفی متهمان به مراجع قضائی

احمدی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی، بر برخورد قانونی با سارقان و مخلان امنیت تأکید کرد و گفت: پلیس آگاهی با رصد مستمر و اشراف اطلاعاتی، پیگیری و دستگیری مجرمان را در دستور کار دارد و با افرادی که امنیت شهروندان را تهدید می‌کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، به‌ویژه در مواجهه با افراد ناشناس و پیشنهادهای فریبنده، مراقب اموال و امنیت خود باشند.

کد مطلب 6988304

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