به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار احمدی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های زورگیری و همچنین سرقت از افراد سالخورده با استفاده از روش‌های متقلبانه و مسمومیت در چند استان کشور، از جمله لرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهمان

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان تحت‌تعقیب را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، عملیاتی برای دستگیری آنان انجام دادند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان ادامه داد: متهمان به‌محض مشاهده مأموران، با یک دستگاه خودروی سواری اقدام به فرار کردند، اما پس از تعقیب‌وگریز و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح از سوی مأموران، خودرو متوقف و هر دو متهم دستگیر شدند.

معرفی متهمان به مراجع قضائی

احمدی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی، بر برخورد قانونی با سارقان و مخلان امنیت تأکید کرد و گفت: پلیس آگاهی با رصد مستمر و اشراف اطلاعاتی، پیگیری و دستگیری مجرمان را در دستور کار دارد و با افرادی که امنیت شهروندان را تهدید می‌کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، به‌ویژه در مواجهه با افراد ناشناس و پیشنهادهای فریبنده، مراقب اموال و امنیت خود باشند.