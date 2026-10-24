کشف یک تن چوب جنگلی قاچاق در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی‌نسب اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق محصولات جنگلی و حفاظت از منابع طبیعی، مأموران پاسگاه انتظامی روشن‌آباد با همکاری نیروهای جنگلبانی، یک دستگاه خودروی نیسان را در حوزه استحفاظی شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار یک تن چوب جنگلی قاچاق کشف شد که در این رابطه راننده به همراه خودرو و محموله مکشوفه به پاسگاه انتظامی منتقل شد و اقدامات قانونی در این خصوص در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.