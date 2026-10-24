تجلیل از ۶ رتبه برتر زیر ۱۰۰ کنکور سراسری در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در شورای آموزش و پرورش استان که با تجلیل از دانش‌آموزان دارای رتبه زیر ۱۰۰ کنکور سراسری همراه بود، اظهار کرد: اقدامات خوبی در زمینه توسعه فضاهای آموزشی استان انجام شده و مشارکت خیران و گروه‌های مردمی در مدرسه‌سازی نسبت به سال‌های گذشته ۳ برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر ارتقای کیفیت آموزش و توسعه فضاهای آموزشی، افزود: در کنار گسترش زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش نیز از دغدغه‌های اصلی استان است و این موضوع در دستور کار شورای آموزش و پرورش قرار دارد.

گفتنی است استاندار اردبیل در این نشست از ۶ دانش‌آموز دارای رتبه زیر ۱۰۰ کنکور سراسری در سال ۱۴۰۵ تجلیل کرد.