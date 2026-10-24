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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲

تراکم کلاس‌های درس در اردبیل بیش از ۲۳ دانش‌آموز

تراکم کلاس‌های درس در اردبیل بیش از ۲۳ دانش‌آموز

اردبیل- مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: تراکم کلاس‌های درس در استان اردبیل در سال تحصیلی جاری ۲۳.۶ دانش‌آموز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداردشیر رشیدی، در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار داشت: سالتحصیلی جدید را در حالی آغاز کردیم که ۲ هزار و ۶۵۱ مدرسه با ۱۱ هزار و ۳۳۰ کلاس درس پذیرای ۲۵۲ هزار دانش آموز در سطح استان بوده است.

وی از همراهی ۱۹ هزار و ۷۰۰ نیروی آموزش و پرورش در ساماندهی امر تعلیم و تربیت قدردانی و خاطرنشان کرد: ۲ هزار نفر از این نیروها دانشجومعلمان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل تراکم دانش آموزان را در هر کلاس درس ۲۳.۶ دانش آموز اعلام کرد و گفت: در ناحیه یک اردبیل این تراکم بالای ۳۰ نفر در ناحیه دو بیش از ۲۸ دانش آموز است.

رشیدی افزود: در یک ماه گذشته بیش از ۲ میلیون و ۵۴۵ هزار جلد کتاب تحویل دانش آموزان شده است.

وی بیان کرد: تنها در رشته کارودانش با افزوده شدن ۳۰ رشته جدید ۶ هزار جلد کتاب هنوز توزیع نشده که قرار است به سرعت و به صورت ملی توزیع کتب درسی را در این رشته های کاردانش شاهد باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به آمار کاهشی مدارس غیردولتی در استان اردبیل تصریح کرد: در ۳۷۰ آموزشگاه بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ دانش آموز تحصیل می کنند که با احتساب مدارس راه دور تعداد دانش آموزان این مدارس به ۳۵ هزار نفر رسیده است.

رشیدی ادامه داد: در آزمون سراسری امسال ۶ دانش آموز این استان رتبه زیر ۱۰۰ کسب کرده اند که با حضور استاندار اردبیل تجلیلی را از این دانش آموزان شاهد بودیم.

کد مطلب 6988493

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