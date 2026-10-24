فعالیت ۱۷۰ گردان جدید مردمی در قالب جانفدایان البرزی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا حیدرنیا در آیین افتتاح نخستین مرکز آموزش جانفدایان استان البرز که همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد، ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: خداوند را شاکریم که توفیق داد در اقدامی شایسته و ماندگار، این مرکز در استان البرز افتتاح شود؛ رویدادی که امیدواریم به عنوان الگو در سراسر کشور تسری یابد.



وی با اشاره به رهنمودهای شهید جمهور و مسئولان استان افزود: در آخرین شرفیابی به محضر امام شهیدمان، نکته‌ای مورد تأکید قرار گرفت که هر اقدام خوبی در کرج و استان البرز رخ دهد، احتمالاً در کل کشور تسری می‌یابد؛ همین رهنمود نقشه راه ما در ادامه خدمت‌گزاری شد.



شکل‌گیری پویش «جان فدا» و مشارکت یک میلیون البرزی



فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز با اشاره به تحولات اخیر و تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: استان البرز و رزمندگان غیور و بسیجیان آن، پیش از همایش‌های سراسری، سازماندهی نیروهای مردمی را در کشاکش حوادث آغاز کردند. این پویش در البرز شکل گرفت و پس از آن در کل کشور تسری یافت، به طوری که بیش از یک میلیون نفر از مردم وفادار البرز در پویش «جان فدا» شرکت کردند.



سردار حیدرنیا ادامه داد: پس از فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از ظرفیت عظیم مردمی، نخستین رزمایش بزرگ ۱۱۰ هزار نفری جان‌فدایان استان البرز در دهم مهرماه با شکوهی بی‌نظیر برگزار شد. حضور مردم با اقشار، سلایق و گویش‌های مختلف، روزی تاریخی و ماندگار را در تقویم استان به ثبت رساند.



اذعان بازرسان به مردمی بودن رزمایش البرز



وی با اشاره به حضور بازرسان ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه و سازمان بسیج مستضعفین در این رزمایش تصریح کرد: به اذعان بازرسان رده‌های مختلف، رزمایش ۱۱۰ هزار نفری البرز، مردمی‌ترین اجتماع و رزمایش در سطح کشور بود و بسیاری از استان‌ها پس از آن از این الگو پیروی کردند.



اضافه شدن ۱۷۰ گردان مردمی به سازمان رزم استان



فرمانده سپاه امام حسن(ع) البرز با تأکید بر اهمیت آموزش و سازماندهی نیروهای مردمی خاطرنشان کرد: این ظرفیت عظیم علاوه بر موضوعات رزمی و نظامی، در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، تبیینی، محرومیت‌زدایی و قرارگاه‌های محله به کار گرفته خواهد شد. مرکز آموزش جان‌فدایان استان البرز که در نوع خود در کشور منحصر به فرد است، برای آموزش ۱۷۰ گردان جدید مردمیه‌ راه‌اندازی شده که این ساختار، مجزا از سازمان رزم و گردان‌های قبلی بسیج است و امیدواریم این الگوی کارآمد در سراسر کشور نیز تسری یابد.



سردار حیدرنیا در پایان از حمایت‌های پدرانه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرج، استاندار انقلابی، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران کل، نمایندگان مجلس، فرمانداران، همچنین از تلاش‌های دبیرکل و مسئولان پویش جان‌فدا، همکاران خود در سپاه استان و نواحی مقاومت، خانواده‌های معظم شهدا و به‌ویژه اصحاب رسانه در انعکاس رسانه‌ای این رویداد تقدیر و تشکر کرد.