https://mehrnews.com/x3dqJv ۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ کد مطلب 6988599 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ حماسه حضور مردم زابل در شب ۲۳۸ از تجمعات شبانه زابل- مردم شهر زابل در دویست و سی و هشتمین شب از تجمعات، گردهمایی باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 34 MB کد مطلب 6988599 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ نهضت ملی مسکن در شمال سیستان و بلوچستان افتتاح نخستین مدرسه با مشارکت خیر بومی در بنجار زابل قرار شبانه مردم ارومیه در حمایت از وطن به شب ۲۳۸ رسید سرعت وزش باد در زابل به ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت رسید برچسبها شهرستان زابل تجمعات شبانه اجتماع مردمی ایام فاطمیه
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