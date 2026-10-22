به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری، اظهار کرد: در بامداد چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، سرعت وزش باد در زابل به ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را به ۷۰۰ متر کاهش داد. همچنین در زهک، سرعت وزش باد ۷۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شد که دید افقی را به ۹۰۰ متر محدود کرد.



مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان افزود: تا اواخر وقت روز جمعه، در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات جنوبی و غربی استان شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده باران، رعدوبرق، تندبادهای لحظه‌ای و گردوخاک فراهم است.



وی تصریح کرد: در شمال استان تا صبح روز پنجشنبه وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و روز شنبه نیز مجدداً بر سرعت وزش باد در مناطق شمالی استان افزوده خواهد شد.