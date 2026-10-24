گشایش نمایشگاه خوشنویسی در شاهرود؛ ۶۰ اثر به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عصر شنبه نمایشگاه گروهی خوشنویسی و زرنگاری با ارائه ۶۰ اثر از ۳۵ هنرمند در نگارخانه شرق شاهرود گشایش یافت.

این نمایشگاه به همت انجمن خوشنویسان شاهرود و با همکاری شهرداری این شهر برگزار شد و آثار جمعی از مدرسان، استادان، فارغ‌التحصیلان دوره ممتاز خوشنویسی و هنرمندان حوزه زرنگاری و تذهیب را در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

مکان نمایشگاه خوشنویسی در نگارخانه شرق، واقع در مرکز صنایع دستی و هنری شهرداری شاهرود، خیابان تهران است.

علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی و تذهیب می‌توانند تا پنجشنبه هفتم آبان‌ماه از آثار این نمایشگاه بازدید کنند.