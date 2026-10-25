 پزشک متخلف در اصفهان ۵ میلیارد ریال جریمه شد

حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار کرد: شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت و درمان تعزیرات اصفهان به پرونده دریافت اضافه بها به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال بیشتر از نرخ‌های اعلامی از بیمار رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: پس از شکایت شاکی خصوصی پیرامون دریافت اضافه بها و مطالبه وجه خلاف مقررات، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد. شعبه پس از بررسی مدارک موجود، گزارش مردمی شاکی و نظریه کارشناسی کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی، اتهام انتسابی را محرز دانست.

وی با اشاره به قوانین مربوطه تصریح کرد: هرگونه دریافتی از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هیئت وزیران به هر طریقی از جمله قید خدمات ارائه‌نشده در صورتحساب بیمار، دریافت هرگونه وجه بدون ارائه رسید رسمی، هرگونه دریافتی خارج از بیمارستان و مراکز جراحی، یا عقد هرگونه تبانی مالی بین موسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت به ضرر دریافت‌کنندگان خدمات و بیماران، تخلف محسوب می‌شود.

ایزدی خاطرنشان کرد: شعبه رسیدگی‌کننده، پزشک متخلف را به بازگرداندن وجه مازاد دریافتی به بیمار و پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی، همچنین توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان در پایان گفت: رأی صادره شعبه بدوی در شعب تجدیدنظر استان نیز تأیید و حکم صادره به مرحله اجرا درآمد.