ظریف: مهم ترین ویژگی شهید خرازی انسانیت او بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر اسبق امور خارجه در نشست تخصصی نقش شهید سید کمال خرازی در اجماع سازی سیاست خارجی اظهار داشت: مهم ترین ویژگی شهید خرازی انسانیت ایشان بود. متانت ایشان مثال زدنی بود و کمتر دیده شد ایشان برخلاف من از کوره در رود.بسیار مودب بود.

ظریف در ادامه گفت: سیاست هایی که شهبد خرازی دنبال می‌کرد خیلی حساب شده بود و برای هر حرفش بارها مشورت می‌کرد.



وی گفت: درجنگ ایران و عراق دو مسیر مذاکراتی داشتیم که یکی مسیر مذاکرات ۵۹۸ بود ومسیر دیگر در ژنو در نمایندگی دائم ایران و عراق توسط سیروس ناصری و برادر صدام انجام میشد وبرای ما مهم‌بود مذاکره مستقیمی که با عراق داشتیم مزد شازمن ملل متحد را کمرنگ نکند؛ اقای خرازی روی این موضوع حساس بودند.



در ادامه این نشست تخصصی سید عباس عراقچی با اشاره به خصلت انسانیت شهید خرازی اظهار داشت: من در شورای راهبردی روابط خارجی این خصلت‌ها را دیدم. یکی از خصوصیات ایشان توجه به بیت المال بود که خرج اضافه صورت نگیرد. همان دقتی که در مسائل سیاست خارجی داشتند در زندگی شخصی خود هم داشتند، در همه مسائل مقید بودند.



همچنین مجید تخت روانچی نیز در ادامه این پنل تخصصی با اشاره به همکاری خود با شهید خرازی در نیویورک و تهران افزود: از ۴۸ سالگی تا ۸۱ سالگی با ایشان کار کردم. ایشان صادق، دین‌دار و ایران دوست بودند. ایشان دیپلمات برجسته در عین حال مومن و دغدغه ایران داشتند. همسر ایشان هم به عنوان همراه در این سال‌ها کلی زحمت کشیدند.

در ادامه این پنل تخصصی مهدی مصطفوی دیپلمات با سابقه در این پنل درباره شخصیت شهید خرازی اظهار کرد: ایشان عقلانیت خوبی داشت، دانشمند و تحصیلکرده بودند. ایشان فرد عادی نبود. پشت هر اقدامی که می‌کردند منطق قوی داشتند. ایشان اعتقاد به دانش و رحمانیت خداوند داشت و سعی می‌کرد این صفات را در خودش متجلی کند.