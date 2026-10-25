به گزارش خبرگزای مهر، شاهین مظفری معاون آموزش و مشارکت‌های اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: دوره آموزشی آماده باش با هدف ارتقای آمادگی و توانمندی نیروهای مردمی برای حضور مؤثر در حوادث و کمک به آسیب‌دیدگان، روز پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با حضور ۱۰۰ نفر از میدان‌داران جهادی و محلات منطقه ۴ که پیش‌تر از طریق پرس‌لاین ثبت‌نام کرده بودند، برگزار شد و برنامه ریزی به گونه ای است که این دوره در یک ماه آینده برای کلیه گروههای جهادی مناطق ۲۲ گانه برگزار گردد.

معاون آموزش و مشارکت‌های اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با اعلام این خبر افزود: هدف اصلی از برگزاری این کلاس‌ها، توانمند سازی گروههای مردمی، آموزش شهروندان برای حضور مؤثر و مسئولانه در زمان وقوع بحران و کمک به افرادی است که در حوادث نیازمند امداد و حمایت هستند.

وی با تشریح محورهای آموزشی این دوره یک‌روزه یادآور شد: شرکت‌کنندگان در ۵ محور اصلی آموزش دیدند؛ نخست، آشنایی با مبانی کمک‌های اولیه، دوم جست‌وجو، آواربرداری و امداد و نجات؛ سوم، آشنایی با تکنیک های حمایت روانی و بازتوانی روانی‌ـ‌اجتماعی چهارم بهره‌گیری از تجربه‌های گروههای مردمی در بحران های گذشته علی الخصوص جنگ تحمیلی سوم و پنجم، آشنایی با مبانی حریق و نحوه کار با خاموش‌کننده‌ها به‌صورت نظری و عملی (کارگاهی).

مظفری با اشاره به اهداف این طرح اظهار کرد: ارتقای سطح آگاهی، آمادگی و توانمندی نیروهای مردمی برای مواجهه با حوادث، آشنایی با اصول و اقدامات اولیه هنگام وقوع بحران و تقویت ظرفیت شهروندان برای مشارکت مؤثر، ایمن و هدفمند در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این دوره است.

معاون آموزش و مشارکت‌های اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین از برنامه‌ریزی برای گسترش این آموزش‌ها خبر داد و گفت: ستاد مدیریت بحران در نظر دارد در هفته‌های آینده، این کلاس‌های آموزشی را برای یک‌هزار نفر دیگر نیز برگزار کند.

این دوره آموزشی با همکاری قرارگاه‌ مردمی خدمات شهری شهرداری، معاونت‌های خدمات شهری مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، معاونت بسیج سازندگی سپاه تهران، جمعیت هلال‌احمر استان تهران و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است؛ در پایان دوره نیز به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه معتبر اعطا می‌شود.