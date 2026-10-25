به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین هاشمی در بازدید از شرکت و حمل ونقل کالا در شهرستان خلخال اظهار کرد: در ۷ماهه گذشته ۳ میلیون و ۵۳۱ هزار تن کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل جابه‌جا شده که این میزان در مقایسه با ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار تن در مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در این مدت ۲۴۹هزار و ۱۷۳ برگ بارنامه در استان صادر شده افزود: در صدور بارنامه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۲۵ هزار برگ بود افزایش ۱۱ درصدی را شاهد هستیم.

هاشمی با اشاره به عملکرد شهرستان‌های استان در حوزه حمل‌ونقل کالا اظهار کرد: شهرستان اردبیل با جابه‌جایی یک میلیون و ۵۲۷ هزار تن کالا و صدور ۱۰۴ هزار و ۲۲۹ برگ بارنامه، بیشترین سهم را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است. همچنین شهرستان‌های نمین و پارس‌آباد از دیگر شهرستان‌های فعال در این حوزه هستند.

عضو شورای اداری استان اردبیل افزود: در مقابل، شهرستان اصلاندوز با جابه‌جایی ۷۹هزار تن کالا کمترین میزان تناژ حمل‌شده و شهرستان گرمی با صدور ۹هزار برگ کمترین تعداد بارنامه را در میان شهرستان‌های درج‌شده در جدول آماری ثبت کرده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با اشاره به فعالیت ۹۷ شرکت حمل‌ونقل کالای فعال در استان بیان کرد: شرکت‌های حمل‌ونقل و ناوگان باری نقش مهمی در انتقال کالا، تأمین نیازهای بازار، پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دارند و عملکرد مطلوب این بخش، زمینه‌ساز استمرار جریان تأمین و توزیع کالا در سطح استان و ارتباط با سایر مناطق کشور است.

هاشمی عمده کالای جابجا شده را مصالح ساختمانی،سیب زمینی،سیمان فله ای،انواع بنزین،گندم و آب معدنی برشمرد و خاطرنشان کرد: مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های حمل‌ونقلی و همکاری فعالان این بخش، توسعه خدمات و بهبود فرآیند جابه‌جایی کالا را در راستای حمایت از چرخه تولید، رونق اقتصادی و خدمت‌رسانی به مردم دنبال می‌کند.