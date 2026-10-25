میرکریمی: بیش از ۷۵۰۰ واحد مسکونی در خراسان شمالی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی میرکریمی،ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان، گزارشی از عملکرد این مجموعه در حوزه‌های مسکن، راه‌سازی، شهرسازی و حقوقی ارائه کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان مجموعه راه و شهرسازی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، اظهار کرد: دستاوردهای این مجموعه حاصل تلاش جمعی همکاران در بخش‌های مختلف است و نقش نیروهای فنی و مهندسی در تحقق این اقدامات قابل تقدیر است.

میرکریمی با اشاره به اجرای طرح‌های مسکن در استان گفت: از مجموع حدود ۷۵ هزار متقاضی ثبت‌نام‌شده در طرح‌های مسکن، حدود ۵۷ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند و اقدامات اجرایی برای تأمین مسکن متقاضیان در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی افزود: در افتتاح‌های اخیر مسکن در سطح کشور، ۷ هزار و ۵۵۶ واحد به استان خراسان شمالی اختصاص داشت که با توجه به سهم جمعیتی استان، نشان‌دهنده ظرفیت فنی و مهندسی و تلاش مجموعه‌های اجرایی و مهندسان استان است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌سازی تصریح کرد: در دوره مسئولیت وی، بخشی از پروژه‌های بزرگراهی و راه‌های اصلی استان به بهره‌برداری رسید و حدود ۱۷۹ کیلومتر از راه‌های استان نیز روکش آسفالت شد.

میرکریمی همچنین به اقدامات حوزه شهرسازی اشاره کرد و گفت: خراسان شمالی در زمینه تهیه و اجرای طرح‌های مرتبط با توسعه شهری و تأمین زمین، اقدامات قابل توجهی انجام داده و برخی طرح‌ها نیز در مرحله مطالعه و پیگیری قرار دارند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین زمین برای طرح‌های مسکن، از تداوم برنامه‌ریزی برای پاسخ‌گویی به نیاز متقاضیان خبر داد و بر ضرورت پیگیری طرح‌ها و تکمیل اقدامات باقی‌مانده تأکید کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان با قدردانی از همکاری همکاران و مجموعه‌های مرتبط، ابراز امیدواری کرد روند اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان با تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌ها در دوره مدیریت جدید ادامه یابد.