به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفیعی روز چهارشنبه اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز مین زدایی استان کرمانشاه، این عملیات به مدت ۲ روز (چهارشنبه و پنجشنبه)، از ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر، در مناطق اعلام‌شده انجام می‌شود.



وی افزود: مین‌ها و مهمات جمع‌آوری شده از جنگ پس از جمع‌آوری، با رعایت ملاحظات ایمنی و به‌صورت کنترل‌شده منهدم می‌شوند و خطری برای اهالی و ساکنان شهرستان قصرشیرین ندارد.



فرماندار قصرشیرین با اشاره به برقراری امنیت در شهرستان، از ساکنان منطقه خواست در ساعات اعلام‌شده، با شنیدن صدای انفجار آرامش خود را حفظ کنند و نگران نباشند