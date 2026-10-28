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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

انفجار کنترل‌شده مین و مهمات جنگی در قصرشیرین به مدت ۲ روز

انفجار کنترل‌شده مین و مهمات جنگی در قصرشیرین به مدت ۲ روز

قصرشیرین - فرماندار قصرشیرین گفت: اجرای عملیات انفجار کنترل‌شده مین و مهمات جنگی کشف و جمع‌آوری‌شده در قصرشیرین، «تنگاب نفت‌شهر» و «سلمان‌کشته»طی امروز چهارشنبه و فردا پنج شنبه انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفیعی روز چهارشنبه اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز مین زدایی استان کرمانشاه، این عملیات به مدت ۲ روز (چهارشنبه و پنجشنبه)، از ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر، در مناطق اعلام‌شده انجام می‌شود.

وی افزود: مین‌ها و مهمات جمع‌آوری شده از جنگ پس از جمع‌آوری، با رعایت ملاحظات ایمنی و به‌صورت کنترل‌شده منهدم می‌شوند و خطری برای اهالی و ساکنان شهرستان قصرشیرین ندارد.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به برقراری امنیت در شهرستان، از ساکنان منطقه خواست در ساعات اعلام‌شده، با شنیدن صدای انفجار آرامش خود را حفظ کنند و نگران نباشند

کد مطلب 6992348

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