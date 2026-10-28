فشارخون بالا دارید؛ این ۷ میوه را بخورید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وومن هلث، مدیریت فشار خون پیچیده است و معمولاً شامل تغییرات زیادی در سبک زندگی، از جمله تنظیم برنامه ورزشی، اصلاح رژیم غذایی و حتی مصرف دارو می شود.

در ادامه، متخصصان تغذیه بهترین میوه هایی که ممکن است به کاهش فشار خون کمک کنند را معرفی می نمایند.

موز

جذابیت بزرگ موز به خاطر محتوای پتاسیم آن است. یک موز متوسط حدود ۳۷۵ میلی گرم پتاسیم دارد که به شما کمک می کند تا به هدف روزانه خود یعنی ۲۶۰۰ میلی گرم از این ماده مغذی دست پیدا کنید.

«اسکات کیتلی»، متخصص درمان تغذیه پزشکی، توضیح می دهد: «پتاسیم موجب تعادل سدیم در بدن می شود و دیواره های رگ های خونی را آرام می کند و به طور مستقیم فشار خون را کاهش می دهد.»

به گفته محققان، داشتن مقداری سدیم در بدن مهم است، اما مقدار بیش از حد آن باعث می‌شود بدن آب را نگه دارد. هنگامی که این اتفاق می افتد، مقدار مایع در رگ های خونی افزایش می یابد و همراه با آن فشار خون را افزایش می دهد.

بلوبری

«کری گانس»، متخصص تغذیه، می گوید: «بلوبری حاوی آنتوسیانین است که ترکیبات گیاهی است که انعطاف پذیری رگ های خونی را بهبود می بخشد و از تولید اکسید نیتریک حمایت می کند.»

او توضیح می‌دهد که اکسید نیتریک به شل شدن ماهیچه‌های صاف در رگ‌های خونی و به گشاد شدن آنها کمک می‌کند تا خون آزادانه‌تر جریان یابد و فشار خون را کاهش می‌دهد.

کیوی

این میوه سبز رنگ سرشار از ویتامین C است که به طور دقیق حاوی ۵۹ میلی گرم از این ویتامین است. کیتلی می گوید: «ویتامین C در دسترس بودن اکسید نیتریک را افزایش می دهد.» باز هم، اکسید نیتریک به شل شدن ماهیچه های صاف در رگ های خونی کمک می کند و همراه با آن فشار خون را کاهش می دهد.

گریپ فروت

مانند کیوی، گریپ فروت سرشار از ویتامین C است، زیرا نیمی از گریپ فروت ۳۹ میلی گرم از این ماده مغذی را داراست. کیتلی می‌گوید: «ترکیباتی مثل ویتامین C و پتاسیم در گریپ فروت می‌تواند خاصیت ارتجاعی رگ‌های خونی را بهبود بخشد و استرس اکسیداتیو را کاهش دهد، که به عملکرد بهتر سیستم گردش خون و کاهش فشار خون کمک می‌کند.

انگور

گانس توضیح می‌دهد که انگور مملو از پلی فنول‌ها است که ترکیبات شیمیایی طبیعی هستند که در گیاهان یافت می‌شوند.

وی در ادامه می افزاید: «پلی فنول‌ها از خاصیت ارتجاعی رگ های خونی شما حمایت می کنند و استرس اکسیداتیو را در بدن و در نتیجه خطر التهاب را کاهش می دهند که همچنین یک عامل خطر برای فشار خون بالا است.»

هندوانه

هندوانه حاوی اسید آمینه ای به نام ال سیترولین است. کیتلی می‌گوید: «این ماده باعث افزایش تولید اسید نیتریک در بدن می‌شود و به گشاد شدن رگ‌های خونی و کاهش فشار خون کمک می‌کند.»

آووکادو

کیتلی می‌گوید: «مانند موز، آووکادو نیز دارای یک پانچ پتاسیم است معادل ۵۷۶ میلی‌گرم در ۱۰۰ گرم یا ۳/۴ فنجان، که برای کمک به مدیریت فشار خون موثر است.»

او می‌گوید: «همچنین ممکن است به مدیریت وزن کمک کنند، زیرا حاوی چربی‌های سالمی هستند که شما را سیر نگه می‌دارند و می‌توانند به طور غیرمستقیم به کاهش فشار خون کمک کنند.»

محققان خاطرنشان می کنند فشار خون بالا پیچیده است و مصرف بیشتر میوه به تنهایی باعث کاهش آن نمی شود. با این حال، خوردن مواد مغذی بیشتر می تواند از دیگر تلاش های شما برای کاهش آن حمایت کند.