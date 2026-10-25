به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر اسماعیل‌زاده، اظهار کرد: ۲۵ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا از دو کشور چین و فرانسه برای توزیع در داروخانه‌های حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اختصاص یافته است.

مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به تأمین واکسن مورد نیاز گروه‌های هدف افزود: واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های مشمول، از جمله افراد دارای نقص سیستم ایمنی، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و مادران باردار که از سوی مرکز بهداشت استان تحت پوشش قرار دارند، به این مراکز تحویل شده است تا به‌صورت رایگان در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد.

وی تصریح کرد: عرضه واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌ها با نسخه پزشک انجام می‌شود و افراد دارای نقص سیستم ایمنی، مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای، مادران باردار، کودکان بالای سه سال و بیماران قلبی و عروقی در اولویت دریافت واکسن قرار دارند.

اسماعیل‌زاده با اشاره به محدودیت واردات واکسن در سال جاری خاطرنشان کرد: میزان واردات واکسن آنفلوآنزا امسال به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد میزان واردات سال گذشته رسیده است؛ ازاین‌رو، پیگیری برای تأمین محموله بعدی در حال انجام است.

مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: به‌محض ورود محموله جدید، هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های پخش برای برنامه‌ریزی و توزیع واکسن در داروخانه‌ها انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه واکسن‌های توزیع‌شده از کشورهای چین و فرانسه وارد شده‌اند، گفت: قیمت این واکسن‌ها در داروخانه‌ها بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.