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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

موارد مثبت آنفلوآنزا در خراسان رضوی نزدیک به مرز هشدار است

موارد مثبت آنفلوآنزا در خراسان رضوی نزدیک به مرز هشدار است

مشهد- مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هم اکنون ۴.۸ درصد نمونه‌های آنفلوآنزا در خراسان رضوی مثبت و نزدیک به مرز سطح پایین هشدار شیوع این بیماری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدیان اظهار کرد: مرز هشدار پایین شیوع بیماری آنفلوآنزا مثبت شدن پنج درصد نمونه‌ها و مرز هشدار بالای شیوع این بیماری مثبت شدن ۱۰ درصد نمونه‌ها است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه بر اساس آمار مرکز دیده‌وری دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی دو هفته اخیر موارد مثبت تست‌های کرونا در استان و مناطق زیر پوشش این دانشگاه کمتر از ۲ درصد است، بیان کرد: نمونه‌های مثبت آنفلوآنزا در این مناطق بیش از ۲ برابر تست های مثبت کرونا گزارش شده است.

وی ادامه داد: پیشگیری از شیوع این بیماری و قطع چرخه انتقال آن نیازمند رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اصول خود مراقبتی و پیشگیرانه است.

احمدیان با اشاره به شیوع کشوری بیماری‌های حاد تنفسی نظیر کرونا و آنفلوانزا در ۲ هفته گذشته اظهار کرد: موارد سرپایی ابتلا به بیماری‌های حاد تنفسی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزایشی بود اما در هفته دوم موارد ابتلا به این بیماری‌ها کاهش یافت.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: عمده موارد مثبت بیماری‌های حاد تنفسی در جمعیت زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رده سنی میانسالان و سالمندان است اما درصد مراجعه کودکان با علایم تنفسی بیشتر است.

کد مطلب 6951579

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