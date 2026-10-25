لزوم ارتقای کیفیت تدریس آمادگی دفاعی در مدارس لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در نشست یک‌روزه سرمربیان و سرگروه‌های درس آمادگی دفاعی، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه نظارت آموزشی اظهار کرد: نظارت نباید صرفاً به حضور در کلاس درس و بررسی عملکرد دبیر محدود شود، بلکه راهنمایی معلمان، فراهم‌کردن فرصت گفت‌وگو و کمک به رشد حرفه‌ای آنان نیز باید در کانون توجه قرار گیرد.

ضرورت توجه به مبانی تربیتی درس آمادگی دفاعی

وی با تأکید بر اهمیت مبانی آموزشی و تربیتی درس آمادگی دفاعی افزود: آموزش این درس نباید تنها بر مصادیق و فعالیت‌های اجرایی متمرکز باشد، بلکه شناخت فرهنگ دفاع و درک مبانی آن نیز اهمیت دارد تا دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌های خود را در موقعیت‌های واقعی به کار گیرند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، شیوه تدریس و ارزشیابی را از عوامل مؤثر بر کیفیت یادگیری دانست و تصریح کرد: غلبه نگاه دانش‌محور و تأکید بیش از اندازه بر معدل می‌تواند سایر ابعاد تربیت را تحت تأثیر قرار دهد.

سهرابی با بیان اینکه آموزش باید متناسب با استعدادها و توانایی‌های متفاوت دانش‌آموزان باشد، خاطرنشان کرد: در کنار انتقال دانش، باید زمینه رشد شخصیتی، تقویت مسئولیت‌پذیری و پرورش مهارت‌های فردی دانش‌آموزان نیز فراهم شود.

تقویت تعامل میان مدیران مدارس و عوامل آموزشی

وی در ادامه بر ضرورت تقویت تعامل میان آموزش‌وپرورش و مجموعه‌های همکار در حوزه آمادگی دفاعی تأکید کرد و گفت: بخشی از چالش‌های همکاری با مدیران مدارس ناشی از شناخت ناکافی نسبت به اهداف و کارکردهای مشترک است؛ ازاین‌رو، گفت‌وگو و ایجاد درک مشترک میان مدیران، دبیران و سایر عوامل مرتبط می‌تواند به بهبود همکاری‌ها کمک کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان همچنین نقش سرگروه‌ها و سرمربیان را در هدایت حرفه‌ای دبیران مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت تمرکز آنان بر اصلاح روش‌های تدریس، تقویت ارتباط با مدارس و کمک به بهبود فرایند یاددهی و یادگیری تأکید داشت.

بررسی انطباق ابلاغ‌های آموزشی با تخصص فرهنگیان

سهرابی با اشاره به اهمیت صلاحیت‌های حرفه‌ای دبیران، از بررسی انطباق ابلاغ‌های آموزشی با رشته تحصیلی و شغلی فرهنگیان خبر داد و افزود: در این فرایند، وضعیت ابلاغ حدود ۲۹ هزار نفر از کارکنان در حال بررسی است تا میزان انطباق مسئولیت‌های آموزشی آنان با شرایط و تخصص‌های مرتبط ارزیابی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس را از موضوعات مهم نظام تعلیم‌وتربیت دانست و بر ضرورت توجه هم‌زمان به توسعه کیفی مدارس دولتی و نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی تأکید کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، تنوع مدارس را نیز از موضوعات قابل بررسی در مسیر تقویت عدالت آموزشی عنوان کرد.

این نشست یک‌روزه با محوریت بررسی مسائل آموزشی، ارتقای کیفیت تدریس درس آمادگی دفاعی و تقویت نقش راهبری سرگروه‌ها و سرمربیان در فرایند آموزش برگزار شد.