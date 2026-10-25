به گزارش خبرگزاری مهر، نوراله فرضی‌پور در نشست بررسی برنامه‌های آموزشی استان، با تشریح محورهای اولویت‌دار دوره متوسطه اظهار کرد: تحقق اهداف آموزشی نیازمند پایش مستمر عملکرد مدارس، بهبود فرایندهای یاددهی و یادگیری و توزیع متوازن دانش‌آموزان در رشته‌های تحصیلی است.

تحقق اهداف هدایت تحصیلی کمتر از برنامه پیش‌بینی‌شده

وی با اشاره به وضعیت هدایت تحصیلی و توزیع رشته‌ها در استان افزود: میزان تحقق هدف‌گذاری لرستان در این حوزه، برخلاف انتظار، حدود چهار واحد درصد کمتر از هدف تعیین‌شده در سال تحصیلی گذشته بوده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در روند هدایت تحصیلی و توزیع متوازن دانش‌آموزان میان رشته‌های مختلف را نشان می‌دهد.

تأکید بر واقعی‌سازی نمرات و ارزیابی مستمر دانش‌آموزان

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش لرستان، واقعی‌سازی نمرات مستمر دانش‌آموزان را از برنامه‌های مهم این دوره دانست و گفت: نمرات باید بیانگر عملکرد واقعی دانش‌آموزان، کیفیت تدریس و میزان مشارکت آنان در کلاس درس باشد.

فرضی‌پور با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق فرایند آموزشی، پایش مستمر نمرات در سامانه‌های مربوط و ثبت بازخورد بازدیدهای آموزشی را ضروری برشمرد و بر صدور کارنامه ماهانه دانش‌آموزان در سه‌ماهه نخست سال تحصیلی تأکید کرد.

تقویت کلاس‌های جبرانی برای بهبود عملکرد تحصیلی

وی تحلیل نتایج آزمون‌های آغازین و شناسایی نقاط ضعف دانش‌آموزان را از راهکارهای مؤثر برای ارتقای کیفیت آموزش عنوان کرد و افزود: برگزاری کلاس‌های تقویتی در درس‌هایی مانند ریاضی، علوم و زبان می‌تواند به رفع اشکالات یادگیری و بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان کمک کند.

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش لرستان همچنین بر تقویت فعالیت گروه‌های آموزشی، توانمندسازی معلمان و کاهش زمان‌های ازدست‌رفته کلاس‌های درس تأکید کرد و این اقدامات را در بهبود کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری مؤثر دانست.

ساماندهی تجهیزات و اموال مازاد هنرستان‌ها

فرضی‌پور با اشاره به اهمیت هنرستان‌ها در توسعه مهارت‌آموزی، بر ساماندهی تجهیزات و اموال مازاد این مراکز تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از فروش اموال مازاد باید برای همان هنرستان هزینه شود تا منابع به‌دست‌آمده در مسیر رفع نیازها و تقویت امکانات آموزشی و مهارتی این مراکز به کار گرفته شود.

تعیین تکلیف دانش‌آموزان ثبت‌نام‌نشده

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین تکلیف وضعیت دانش‌آموزان ثبت‌نام‌نشده را ضروری دانست و بر پیگیری این موضوع از سوی مدارس تأکید کرد.

وی همچنین خواستار ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانش‌آموزان مشمول ۱۸ سال تمام پیش از بسته‌شدن دفاتر آمار شد و بر ضرورت انجام به‌موقع اقدامات اداری برای جلوگیری از بروز مشکل در وضعیت تحصیلی این دانش‌آموزان تأکید کرد.