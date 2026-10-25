https://mehrnews.com/x3drdK ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۲ کد مطلب 6989836 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۲ تجمع مردم یاسوج در دویست و سی و نهمین شب اقتدار یاسوج- تجمع مردم یاسوج در دویست و سی و نهمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 182 MB کد مطلب 6989836 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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