سرهنگ احمد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بویین‌میاندشت در راستای اجرای طرح‌های نظارت بر محورهای مواصلاتی، کنترل خودروهای عبوری و مقابله جدی با حمل غیرمجاز فرآورده‌های خام دامی، به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک شده و با اقدامات پلیسی آن را برای بررسی‌های بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی دقیق از آن، موفق شدند چهار تن ماهی قزل‌آلا را که فاقد هرگونه مجوز بهداشتی لازم برای حمل و جابه‌جایی بود، کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌میاندشت با اشاره به توقیف خودروی حامل و تشکیل پرونده قضایی در این رابطه تصریح کرد: در این خصوص یک نفر متهم شناسایی و دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و اعمال قانون به مراجع محترم قضایی معرفی شد.

سرهنگ سپهوند با تأکید بر خط قرمز پلیس در حوزه سلامت و امنیت غذایی شهروندان خاطرنشان کرد: رعایت دقیق ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی در فرآیند حمل، نگهداری و توزیع فرآورده‌های خام دامی از اهمیت بالایی برخوردار است. جابه‌جایی اینگونه محصولات بدون اخذ مجوزهای رسمی و بهداشتی از سازمان‌های ذی‌ربط، می‌تواند سلامت عمومی جامعه و مصرف‌کنندگان را به مخاطره بیندازد؛ لذا پلیس با همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های مسئول از جمله شبکه دامپزشکی، با هرگونه تخلف در این حوزه قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی ضمن قدردانی از همراهی شهروندان با مجموعه انتظامی، از عموم مردم خواست هنگام خرید فرآورده‌های دامی و پروتئینی، حتماً به شرایط استاندارد نگهداری، تاریخ مصرف و مجوزهای بهداشتی محصولات توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، فعالیت غیرقانونی یا حمل‌ونقل غیراستاندارد مواد غذایی، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.