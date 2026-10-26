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۴ آبان ۱۴۰۵، ۸:۳۹

تبیین شخصیت حضرت زهرا(س) در «دانشنامه فاطمی»

تبیین شخصیت حضرت زهرا(س) در «دانشنامه فاطمی»

هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، دانشنامه فاطمی در قالب اثری شش‌جلدی، با تبیین شخصیت، سیره و جایگاه بانوی دو عالم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، آشنایی با اثر فاخر و ارزشمند دانشنامه فاطمی (س) منتشر شد.

دانشنامه فاطمی؛ شناختی جامع از سیره و جایگاه بانوی دو عالم و تبیین شخصیت و سیره حضرت فاطمه(س)، پاسخ‌گویی به شبهات تاریخی و کلامی و بررسی حقوق زن و جایگاه خانواده از محورهای این مجموعه ارزشمند است.

این اثر شش‌جلدی به همت پژوهشکده دانشنامه‌نگاری دینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با مشارکت جمعی از محققان و استادان تدوین شده است. در این ویدئو با این اثر فاخر بیشتر آشنا شوید.

کد مطلب 6989965
سیده فاطمه سادات کیایی

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