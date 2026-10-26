تبیین شخصیت حضرت زهرا(س) در «دانشنامه فاطمی»

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، آشنایی با اثر فاخر و ارزشمند دانشنامه فاطمی (س) منتشر شد.

دانشنامه فاطمی؛ شناختی جامع از سیره و جایگاه بانوی دو عالم و تبیین شخصیت و سیره حضرت فاطمه(س)، پاسخ‌گویی به شبهات تاریخی و کلامی و بررسی حقوق زن و جایگاه خانواده از محورهای این مجموعه ارزشمند است.

این اثر شش‌جلدی به همت پژوهشکده دانشنامه‌نگاری دینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با مشارکت جمعی از محققان و استادان تدوین شده است. در این ویدئو با این اثر فاخر بیشتر آشنا شوید.