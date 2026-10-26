مردم اصفهان نان از آزادپزها می خرند 

محمدرضا خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصفهان در کشور بیشترین نانوایان آزدپز را دارد به طوری که از ۱۴۰۰ نانوایی در شهر، ۴۰۰ واحد آن آزادپز میباشند.

وی با بیان اینکه تاکنون نانوایان آزادپز کسری آرد و کمبود نان در بخش دولتی را جبران می‌کردند، افزود: طی سالهای اخیر با تحمیل کارتخوان نانینو به نانوایی های دولتی به بهانه های مختلف از سهمیه آرد آنها کسر شده واقتصاد نان به مخاطره افتاده است و از سال جاری این کارتخوان نیز به نانوایان آزاد پز نیز تحمیل گردد و طرح کاهش سهمیه آرد از نانوایان دولتی به آزاد پز تسری یافت

کسری ۵ میلیون تن گندم در کشور

عضو کمیته تدوین استاندارد گندم، آرد و نان کشور با اعلام اینکه امسال در کشور با کسری ۵ میلیون تن گندم مواجهیم، اضافه کرد: هر ماه یک میلیون تن گندم در کشور نیاز داریم که در سال جاری حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم برداشت شد که با حدود ۵ میلیون تن کسری مواجهیم.

وی با بیان اینکه اصفهان کمترین سرانه مصرف آرد را در کشور دارد که حدود ۴ کیلو در ماه است و این در حالی که بسیاری از استانها از مرز ۱۴ کیلو هم عبور کرده است، ادامه داد: سرانه مصرف نان در سیستان بلوچستان و لرستان ۱۴ کیلو به ازای هر نفر است ولی این رقم در اصفهان کمتر از ۷ کیلو است چون ضایعات نان کمتر وکیفیت نان بهتر است.

عضو کمیته تدوین استاندارد گندم، آرد و نان کشور ،استانداری اصفهان را عامل ریزش سهمیه آرد نانوایان نام برد و افزود: محاسبات اشتباه طرح هوشمند سازی در خصوص نان استخراجی از یک کیسه آرد باعث شده نانوایان کل کشور متخلف جلوه کنند وهر ماه سهمیه آرد کسر گردد حال اصفهان که به اندازه کافی در مصرف آرد صرفه جوئی دارد چرا باید این روند کسر سهمیه همچنان اجرا شود وبه آزادپزها نیز تسری یابد ؟

وی با اشاره بر اینکه هر کیسه آرد ۳۶ کیلو آرد مفید دارد نه ۴۰ کیلو، توضیح داد: کارخانه اجازه دارد آرد تولیدی را با ۱۴،۲ دهم رطوبت عرضه کند که بر اثر خشک شدن در مغازه نانوا حدود ۲ کیلو کسر وزن خواهیم داشت و۲ کیلو آرد نیز حین چانه گیری -پهن کردن -پختن مصرف می شود که در مجموع ۴ کیلو آرد برابر با ۴۰ قرص نان در هرکیسه کسر می گردد و نانینو این را برای نانوا تخلف منظور کرده و ماه بعد سهمیه اش را کاهش می دهد.

خواجه ادامه داد: طرحی که بعد از ۴ سال اجرا نتوانسته ۴۰ ایراد اساسی خود را برطرف نماید نمی تواند ملاک ارزیابی مصرف ارد در نانواییهای کشور باشد .

وی گفت: همین مسئله باعث شده نانوایی های دولتی پز نان مورد نیاز مردم اصفهان را نتوانند تامین کنند و بر این اساس آمار خرید نان آزادپز ها از دولتی ها پیشی گرفته است.