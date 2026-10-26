حمایت پزشکان ایرانی مقیم آمریکا از ایتام میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زاهدی، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) میناب، اظهار کرد: جمعی از پزشکان نیکوکار ایرانی مقیم نیویورک در اقدامی خداپسندانه و از طریق رابط خود در ایران، مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان را با هدف حمایت از معیشت فرزندان ایتام و محسنین این شهرستان به‌صورت مستقیم به حساب آنان واریز کردند.

وی افزود: این گروه از حامیان نیک‌اندیش خارج از کشور، حمایت مادی و معنوی از ۸۸۰ فرزند یتیم و محسنین شهرستان میناب را برعهده دارند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) میناب ادامه داد: در حال حاضر، ۳۵ حامی خارج از کشور به‌صورت مستقیم از یک‌هزار و ۱۹۹ فرزند یتیم و محسنین این شهرستان حمایت می‌کنند.

زاهدی با تأکید بر ضرورت شفافیت مالی در فرآیندهای حمایتی کمیته امداد، تصریح کرد: کمک‌های حامیان به‌صورت مستقیم و بدون واسطه به حساب فرزندان ایتام و محسنین واریز می‌شود و مطابق با نیت خیران و با نظارت آنان هزینه خواهد شد.

وی با قدردانی از همراهی خیران و حامیان داخل و خارج از کشور خاطرنشان کرد: حمایت‌های مستمر نیکوکاران نقش مؤثری در تأمین معیشت و پشتیبانی از فرزندان نیازمند دارد.