۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

پویش «حمایت از ایتام» به یاد معلمان مدرسه شجره طیبه آغاز شد

بندرعباس- مدیرکل کمیته امداد هرمزگان از آغاز پویش حمایت از ایتام و محسنین به یاد معلمان و دانش‌آموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب همزمان با هفته معلم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره با اشاره به تقارن هفته بزرگداشت مقام معلم با اقدامات خیرخواهانه در استان، اظهار کرد: پویش استانی «حمایت از ایتام و محسنین به یاد معلمین و دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب» با هدف به نمایش گذاشتن مسئولیت‌پذیری اجتماعی جامعه فرهنگیان و دانشگاهیان هرمزگان راه‌اندازی شده است.

وی با تجلیل از نقش پیشرو معلمان در امور خیرخواهانه افزود: هم‌اکنون ۷ هزار و ۴۰۳ نفر از فرهنگیان و اساتید دانشگاه در هرمزگان، حمایت مادی و معنوی از ۱۱ هزار و ۳۰ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده دارند که این نشان‌دهنده روح بلند جامعه تعلیم و تربیت استان است.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در تشریح میزان مشارکت‌های نقدی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان فروردین‌ماه سال جاری، فرهنگیان نیکوکار استان بیش از ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به صورت مستقیم به حساب فرزندان معنوی خود واریز کرده‌اند.

باسره با تأکید بر شفافیت مالی در طرح «اکرام ایتام» تصریح کرد: تمام مبالغ پرداختی بدون واسطه به حساب فرزندان واریز می‌شود و حامیان می‌توانند از طریق اداره اکرام، در جریان وضعیت معیشتی و تحصیلی فرزندان معنوی خود قرار گیرند.

وی آمار کل جامعه هدف در استان را ۱۷ هزار و ۴۵۲ فرزند یتیم و محسنین اعلام کرد و افزود: این عزیزان تحت حمایت ۳۸ هزار و ۲۷۳ حامی نیکوکار هستند که از این تعداد، بیش از ۸ هزار نفر یتیم و ۹ هزار و ۵۰۰ نفر از فرزندان محسنین می‌باشند.

باسره در پایان به روش‌های پیوستن به این پویش اشاره کرد و گفت: خیران و مردم نیک‌اندیش می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶، مراجعه به سایت Ekram.emdad.ir و یا استفاده از بازوی «حامی باش» در پیام‌رسان «بله»، در این مسیر معنوی مشارکت کنند.

