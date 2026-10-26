عطر شهادت در سراسر کهگیلویه و بویراحمد می پیچد

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح دوشنبه در نشست برنامه‌ریزی مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام در کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به نقش فرهنگ ایثار و شهادت در حفظ انسجام و پایداری جامعه اظهار کرد: امروز آثار و برکات خون مطهر شهدا را به‌روشنی در جامعه مشاهده می‌کنیم و همین فرهنگ مقاومت و ایثار، مردم را در برابر مشکلات و بحران‌ها به ایستادگی واداشته است.

وی افزود: در شرایطی که جهان با ناآرامی‌ها و بحران‌های مختلف روبه‌روست، مردم ایران با تکیه بر ارزش‌های دینی و انقلابی و با وجود مشکلات و فشارها، همچنان در صحنه حضور دارند و این روحیه، نشان‌دهنده عمق باورهای اعتقادی و انقلابی جامعه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی تصریح کرد: حضور پرشور مردم در میدان، بیانگر بصیرت و شناخت عمیق آنان از ارزش‌های اسلامی و انقلابی است و باید با حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه، زمینه تداوم و تقویت این حضور فراهم شود.

محمدی با قدردانی از تلاش نهادهای انقلابی، برگزارکنندگان مراسم فرهنگی و مذهبی و دستگاه‌های مسئول، بر ضرورت بسیج امکانات برای برگزاری باشکوه مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام تأکید کرد و گفت: مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان برای برگزاری این رویداد معنوی در شأن مقام شهدا و مردم استان تلاش کنند.

وی تأمین امنیت و پشتیبانی انتظامی و نظامی را از وظایف دستگاه‌های متولی دانست و افزود: برگزاری شایسته چنین رویدادهای فرهنگی و مردمی، علاوه بر اقدامات دستگاه‌های مسئول، نیازمند همدلی، همراهی و مشارکت داوطلبانه سایر دستگاه‌ها و خیران است تا امکانات و هزینه‌های مورد نیاز به‌خوبی تأمین شود.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه از تشکیل ستادهای شهرستانی استقبال از شهدای گمنام خبر داد و بیان کرد: این ستادها با محوریت فرمانداران و همکاری نهادهای فرهنگی و نیروهای مسلح تشکیل می‌شوند تا برنامه‌ریزی لازم برای حضور پیکرهای مطهر شهدا در نقاط مختلف استان انجام شود.

محمدی بیان کرد: با تدوین تقویم اجرایی و برنامه‌ریزی برای اعزام شهدای گمنام به شهرستان‌های استان، تلاش می‌شود مردم در سراسر کهگیلویه و بویراحمد فرصت میزبانی از این شهدا را داشته باشند و اقشار مختلف مردم از نزدیک در مراسم استقبال از این کبوتران خونین‌بال حضور یابند.