یاسوج به بوی ۹ شهید گلگون کفن معطر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر این شهدا صبح یکشنبه در میان استقبال گسترده مردم شهید پرور یاسوج وارد این شهر شد.

هفت تن از این شهدا گمنام و دو تن دیگر از شهدای غواص شناسایی شده این استان هستند که پیش از این مفقود الاثر بودند.

پیکر مطهر این شهدا امروز طی یک مراسم ویژه مورد استقبال مردم و مسئولین استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفت.

رئیس کنگره سرداران شهید استان به خبرنگاران گفت: مراسم تشییع این شهدا فردا دوشنبه با حضور نماینده ولی فقیه دراستان و آحاد مردم شهید پرور استان در یاسوج برگزار خواهد شد.

سرهنگ محمد نصیر زاده افزود: امشب مراسم شبی با شهدا و دعا در حسینیه ثارالله شهر یاسوج برگزار می‌شود.

وی در خصوص دو تن از شهدای شناسایی شده اظهار داشت: سردار شهید جان‌محمد کریمی که به عنوان سردار و حماسه ساز پد خندق معروف است پس از ۲۷ سال چشم انتظاری خانواده، شناسایی شده است.

وی بیان کرد: شهيد احمد آذريان هم در سال ۱۳۶۴ در منطقه عملياتي فاو به درجه رفيع شهادت نایل آمد.

نصیرزاده گفت: شهيد «احمد آذريان» از جمله شهداي تازه تفحص شده کشورمان در منطقه فاو عراق بود که پیکر پاکش توسط مرکز ژنتيک ايران شناسايي شده است.

وی عنوان کرد: روز سه شنبه همزمان با شهادت امام جعفر صادق(ع) در شهر دهدشت و لنده مراسم تشييع اين لاله های پرپر شده برگزار می شود.

نصیرزاده گفت: دو تن از شهدای گمنام به شهر سوق، دو تن از شهدا به سمت شهر قلعه‌رئیسی، دو تن از شهدا به سمت شهر مارگون و یکی از شهدای گمنام دفاع مقدس در تیپ ۴۸ فتح یاسوج به خاک سپرده می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۳هزار نفر از کهگیلویه و بویراحمد به جبهه های جنگ اعزام شدند که یک هزار و ۸۰۰ نفر آنان به فیض شهادت نائل آمدند.