انجام معاینات پزشکی ۸۶ درصد متقاضیان حج تمتع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حج و زیارت، علی‌اکبر جنگجو، با اشاره به روند بررسی وضعیت سلامت متقاضیان حج تمتع اظهار کرد: در حال حاضر، کمیته سلامت به‌صورت هفتگی با حضور متخصصان رشته‌های مختلف، همکاران باسابقه حج و نمایندگان سازمان حج و زیارت تشکیل می‌شود و موضوعات مرتبط با حج، از جمله فرایندهای اجرایی، مسائل آموزشی و سامانه معاینات پزشکی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه از مجموع ۷۰ هزار و ۱۳۷ متقاضی ارجاع‌شده، حدود ۸۶ درصد برای انجام معاینات مراجعه کرده‌اند، بر ضرورت مراجعه افرادی که تاکنون معاینات خود را انجام نداده‌اند تأکید کرد و گفت: همچنان حدود ۱۰ هزار نفر در انتظار مراجعه هستند و این تعداد به‌تدریج تغییر می‌کند. استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی سهم بیشتری از افراد مراجعه‌نکرده را به خود اختصاص داده‌اند.

جنگجو همچنین با اشاره به نتایج بررسی‌های پزشکی گفت: تاکنون ۲۷۸ نفر به‌دلیل احرازنشدن استطاعت جسمی و پزشکی، تأییدیه لازم را دریافت نکرده‌اند.

به گفته وی، پس از تأیید وضعیت سلامت متقاضیان، شاخص‌بندی و رتبه‌بندی نیز انجام شده است تا شرایط جسمی زائران برای ارائه خدمات و برنامه‌ریزی‌های موردنیاز در مناسک حج مورد توجه قرار گیرد.

جنگجو در ادامه به برخی ملاحظات پزشکی زائران در ایام مناسک اشاره کرد و افزود: ۳ هزار و ۵۹۹ زائر آقا و ۳ هزار و ۸۱۴ زئرخانم باید برای حفظ سلامت خود، طواف واجب را با ویلچر انجام دهند. همچنین ۹ هزار و ۴۶۱ زائر آقا به‌دلیل بیماری‌های زمینه‌ای، در گروه زائرانی قرار دارند که با اتوبوس از عرفات به منا منتقل می‌شوند و جهت حفظ سلامتی و قوف درمشعرالحرام را بصورت اضطراری انجام خواهند داد. افزون بر این، حدود ۱۳ هزار و ۳۸۹ زائر خانم نیز به‌دلیل ملاحظات پزشکی باید برای رمی جمرات نایب بگیرند.