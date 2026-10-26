بیش از ۸۲۰ سند برای اراضی زراعی دزفول صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز بهادری صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۲۰ سند مالکیت برای اراضی زراعی دزفول به مساحت مجموع یک‌هزار و ۱۸۸ هکتار صادر شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون، امکان صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و باغی را در صورت احراز شرایط قانونی، حتی با مساحتی کمتر از حدنصاب‌های تعیین‌شده برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، فراهم کرده است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول با بیان اینکه این حکم قانونی می‌تواند بخشی از مشکلات دیرینه مالکان اراضی کشاورزی خرد را برطرف کند، تصریح کرد: بسیاری از این زمین‌ها در طول سالیان گذشته بر اثر ارث، تقسیمات خانوادگی و معاملات متعدد به قطعات کوچک‌تر تبدیل شده‌اند و با وجود تصرف و بهره‌برداری طولانی‌مدت، مالکان آن‌ها برای دریافت سند رسمی با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند.

بهادری بیان کرد: برخورداری از این ظرفیت قانونی مستلزم احراز شرایط مقرر، از جمله مشخص و مستقل بودن تصرفات متقاضی پیش از تصویب قانون و نداشتن مالکیت قطعات مجاور توسط متقاضی یا افراد تحت تکفل وی است.

وی افزود: صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی خرد به معنای مجاز بودن تغییر کاربری یا نادیده گرفتن ضوابط جلوگیری از خرد شدن اراضی نیست؛ ازاین‌رو، کاربری زراعی یا باغی ملک در سند درج می‌شود و هرگونه تفکیک، افراز یا تقسیم بعدی همچنان تابع مقررات قانونی مربوط خواهد بود.

رئیس واحد ثبتی دزفول در ادامه با اشاره به ضرورت تکمیل فرآیند حدنگاری و به‌روزرسانی اسناد مالکیت گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲ هزار و ۴۸۰ فقره سند مالکیت دفترچه‌ای در شهرستان دزفول به سند تک‌برگ تبدیل شده است.

بهادری با اشاره به ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار کشور اظهار کرد: بر اساس این قانون، اسناد مالکیت دفترچه‌ای باید به اسناد حدنگار یا تک‌برگ تبدیل شوند و ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای با محدودیت قانونی مواجه است؛ موضوعی که می‌تواند انجام امور ثبتی، بانکی، اداری و استفاده از این اسناد به عنوان وثیقه در مراجع قضایی را با مشکل روبه‌رو کند.

وی از مالکان و دارندگان اسناد دفترچه‌ای خواست برای حفظ حقوق قانونی خود و بهره‌مندی از خدمات، در اسرع وقت با در دست داشتن سند مالکیت و مدارک کامل هویتی به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک یا دفاتر اسناد رسمی شهرستان مراجعه و نسبت به تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ اقدام کنند.