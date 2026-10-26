به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جودکی، ظهر دوشنبه،در جمع خبرنگاران، از انتقال ۴۰۰ کیلوگرم پسماند دارویی تاریخ‌گذشته مراکز درمانی بهارستان به مرکز مجاز دفع خبر داد و گفت: این محموله پس از طی مراحل قانونی و با نظارت کارشناسان محیط زیست منتقل شد.

جودکی با اشاره به روند انجام این عملیات اظهار کرد: انتقال پسماندها پس از ثبت درخواست در سامانه جامع محیط زیست و دریافت مجوزهای لازم انجام گرفت.

وی افزود: مراحل بارگیری و حمل این پسماندها نیز زیر نظر کارشناسان محیط زیست انجام شد تا از تخلفات احتمالی و انتشار آلاینده‌ها در محیط جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان با اشاره به مخاطرات دفع غیراصولی پسماندهای دارویی تصریح کرد: این پسماندها به دلیل برخورداری از ترکیبات شیمیایی فعال، در صورت نگهداری یا دفع نامناسب می‌توانند منابع آب و خاک را آلوده کنند و سلامت انسان و سایر موجودات زنده را به خطر بیندازند.

جودکی مدیریت اصولی پسماندهای ویژه را از الزامات حفاظت محیط زیست دانست و بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در جمع‌آوری، انتقال و دفع این مواد تأکید کرد.

وی همچنین از تداوم نظارت بر نحوه مدیریت پسماند در مراکز درمانی، خدماتی، صنعتی و تولیدی خبر داد و گفت: این نظارت‌ها با هدف پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و اطمینان از انتقال و دفع اصولی پسماندهای ویژه انجام می‌شود.