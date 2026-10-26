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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

تجلیل از خانواده‌های ۲۲ دانش‌آموز شهید در رودان

تجلیل از خانواده‌های ۲۲ دانش‌آموز شهید در رودان

رودان - همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی در مراسم بزرگداشت ۴۳ دانش‌آموز شهید، از خانواده‌های ۲۲ شهید در رودان تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی مراسم بزرگداشت ۴۳ دانش‌آموز شهید ظهر دوشنبه با حضور مسئولان شهرستان رودان برگزار شد.

در این مراسم یاد و خاطره ۴۳ دانش‌آموز شهید از جمله شهدای جنگ رمضان و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب گرامی داشته شد و از ایثارگری و فداکاری این شهدا در راه دفاع از میهن تجلیل شد.

بهنام کریمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رودان در این مراسم با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان شهید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان تأکید کرد.

همچنین در این مراسم از خانواده‌های ۲۲ شهید دانش‌آموز قدردانی شد.

این آیین با هدف پاسداشت مقام شهدای دانش‌آموز و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره آنان برگزار شد.

کد مطلب 6990322

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