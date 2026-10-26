به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی مراسم بزرگداشت ۴۳ دانش‌آموز شهید ظهر دوشنبه با حضور مسئولان شهرستان رودان برگزار شد.

در این مراسم یاد و خاطره ۴۳ دانش‌آموز شهید از جمله شهدای جنگ رمضان و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب گرامی داشته شد و از ایثارگری و فداکاری این شهدا در راه دفاع از میهن تجلیل شد.

بهنام کریمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رودان در این مراسم با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان شهید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان تأکید کرد.

همچنین در این مراسم از خانواده‌های ۲۲ شهید دانش‌آموز قدردانی شد.

این آیین با هدف پاسداشت مقام شهدای دانش‌آموز و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره آنان برگزار شد.