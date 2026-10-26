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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

حملات جنگنده‌های سعودی به یک مدرسه و مسجد در یمن

حملات جنگنده‌های سعودی به یک مدرسه و مسجد در یمن

جنگنده های سعودی یک مدرسه و مسجد را در استان تعز هدف حملات خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های عربستان سعودی در جدیدترین حملات خود علیه یمن یک مسجد و مدرسه را در منطقه المشاول واقع در مقبنه در تعز هدف قرار دادند.

همچنین گزارش شده که بر اثر حملات جنگنده های سعودی نزدیک یک مدرسه در منطقه نشور واقع در صعده، یک کودک و یک دانش آموز زخمی شدند.

عربستان سعودی از زمان تشدید حملات خود علیه یمن به صورت تعمدی مناطق مسکونی، زیر ساخت ها، بنادر و فرودگاه های این کشور را بمباران می کند.

شب گذشته سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که مجموع حملات عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۳۱۷۹ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

کد مطلب 6990337

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