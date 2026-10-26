مخاطب سینما در چهارمحال و بختیاری ۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان اعتدالی، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: استقبال از آثار سینمایی در حال اکران در پردیس‌های سینمایی استان، مهر امسال در مقایسه با آخرین ماه تابستان ۱۴۰۵ با افزایش ۴۰ درصدی مخاطبان روبه‌رو شد.

وی با بیان اینکه در مهر امسال ۱۰ هزار و ۸۸۴ نفر در پردیس‌های سینمایی بهمن و غدیر شهرکرد به تماشای فیلم نشستند، افزود: این آمار در مقایسه با شهریور ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی ورود فیلم‌های سینمایی جدید به فهرست اکران سینماها و تنوع‌بخشی به ترکیب آثار در حال نمایش، بازگشایی مدارس و همچنین دانشگاه‌ها و برپایی اردوهای فرهنگی هنری دانش‌آموزان با رویکرد تماشای فیلم در سینما را از علل رونق گرفتن گیشه و افزایش آمار تماشاگران سینما در مهر امسال در استان دانست.

اعتدالی فروش سینماهای استان در این مدت را ۱۳ میلیارد و ۹۴۶میلیون و ۲۸۰ هزار ریال اعلام و تصریح کرد: فیلم سینمایی کمدی «خانم والده» در مهر امسال علاوه بر قرار گرفتن در صدر فهرست فروش آثار به نمایش درآمده در سینماهای استان، جایگاه نخست فروش هفت ماهه سینما در چهارمحال و بختیاری را نیز با رقم هشت میلیارد و چهار میلیون و ۸۱۰ هزار ریال به خود اختصاص داد.

وی یادآور شد: فیلم سینمایی«سفینه نجات» به عنوان یکی اثر پویانمایی و «زنده‌شور» به عنوان فیلمی درام و جنایی در رتبه‌های دوم و سوم جدول فروش سینماهای استان در مهر ۱۴۰۵ قرار دارند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به اکران فیلم «آن‌دو» در سینماهای استان هم اشاره کرد و گفت: این فیلم به کارگردانی مرتضی رحیمی، روایتگر بخشی از زندگی شهید ظفر خالدی از خردسال‌ترین شهدای دوران جنگ تحمیلی و بردارش خدارحم از اهالی شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری است که اکران آن همچنان در ۲ پردیس سینمایی شهرکرد ادامه دارد.

گفتنی است، هم‌اکنون ۲ پردیس سینمایی بهمن و غدیر در مرکز چهارمحال و بختیاری فعال است و سینمای سیار انجمن سینمای جوانان دفتر شهرکرد هم به صورت هم‌زمان، نمایش تعدادی از فیلم‌های سینمایی را در شهرها و مناطق مختلف استان در دستور کار دارد.