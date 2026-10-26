ثبت ۲۷ حادثه در لرستان طی یک ماه؛ ۴۹ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علی‌محمدی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آمار حوادث و عملیات امداد و نجات در لرستان اظهار کرد: از مجموع ۲۷ حادثه ثبت‌شده طی این مدت، ۲۲ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.

وی افزود: در جریان این حوادث، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان در ۱۶ مورد برای انتقال مصدومان اقدام کردند.

تأکید بر آمادگی امدادگران و رعایت نکات ایمنی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با تأکید بر اهمیت آمادگی نیروهای عملیاتی و امدادی خاطرنشان کرد: افزایش آمادگی، ارتقای توان تخصصی امدادگران و نجاتگران و رعایت نکات ایمنی، به‌ویژه هنگام تردد در جاده‌ها، از عوامل مؤثر در کاهش پیامدهای حوادث است.

علی‌محمدی در پایان بر ضرورت توجه شهروندان به اصول ایمنی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.