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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

کامبک دیدنی نایب قهرمان المپیک+ فیلم

کامبک دیدنی نایب قهرمان المپیک+ فیلم

علیرضا مهمدی، نایب‌قهرمان المپیک ایران، در کشتی نفس‌گیر برابر حریف اوکراینی با کامبکی دیدنی و پیروزی ۸ بر ۵، به نیمه‌نهایی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی فرنگی به میزبانی قزاقستان، علیرضا مهمدی نایب‌قهرمان المپیک، در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در دیداری نفس‌گیر برابر فلیچاکوف از اوکراین به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

مهمدی در این مبارزه ابتدا از حریف خود عقب افتاد، اما با هوشیاری و استفاده از فرصت‌ها نتیجه را تغییر داد و در نهایت با نتیجه ۸ بر ۵ به برتری رسید تا یک گام دیگر به فینال مسابقات نزدیک شود.

نماینده ایران برای رسیدن به فینال باید با برنده مبارزه تادووسیان از ارمنستان و ماکوبو از نروژ روبه‌رو شود.

کد مطلب 6990399
سیده فرزانه شریفی

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