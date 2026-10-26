کامبک دیدنی نایب قهرمان المپیک+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی فرنگی به میزبانی قزاقستان، علیرضا مهمدی نایب‌قهرمان المپیک، در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در دیداری نفس‌گیر برابر فلیچاکوف از اوکراین به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

مهمدی در این مبارزه ابتدا از حریف خود عقب افتاد، اما با هوشیاری و استفاده از فرصت‌ها نتیجه را تغییر داد و در نهایت با نتیجه ۸ بر ۵ به برتری رسید تا یک گام دیگر به فینال مسابقات نزدیک شود.

نماینده ایران برای رسیدن به فینال باید با برنده مبارزه تادووسیان از ارمنستان و ماکوبو از نروژ روبه‌رو شود.