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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

علی اسکو به مدال برنز رسید

علی اسکو به مدال برنز رسید

علی اسکو فرنگی‌کار وزن ۷۷ کیلوگرم کشورمان در مرحله رده‌بندی مسابقات جهانی کشتی فرنکی با شکست حریف ازبکستانی خود به مدال برنز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در روز دوم با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی در چهار وزن ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم پیگیری شد که در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو در مرحله رده‌بندی به مصاف ناکیبوف از ازبکستان رفت که با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز میدان شد و در اولین تجربه حضور در مسابقات جهانی به مدال برنز رسید.

علی اسکو در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ روبرت فریتش از مجارستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. اسکو در این مرحله مقابل سانان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از آذربایجان با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد.

پیش از این پیام احمدی و علی احمدی وفا به مدال نقره رسیدند و غلامرضا فرخی به اولین مدال طلای کشتی فرنگی در مسابقات جهانی رسید.

کد مطلب 6989175
سیده فرزانه شریفی

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