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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی دچار افت فشار شد + فیلم

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی دچار افت فشار شد + فیلم

حسن رنگرز پس از کشتی پرالتهاب علیرضا مهمدی و تداوم ناداوری‌ها دچار افت فشار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی فرنگی،پس از کشتی پرالتهاب علیرضا مهمدی و تداوم ناداوری‌ها حسن رنگرز در سالن گرم دچار افت فشار شد. علیرضا مهمدی نایب‌قهرمان المپیک، در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در دیداری نفس‌گیر برابر فلیچاکوف از اوکراین به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

مهمدی در این مبارزه ابتدا از حریف خود عقب افتاد، اما با هوشیاری و استفاده از فرصت‌ها نتیجه را تغییر داد و در نهایت با نتیجه ۸ بر ۵ به برتری رسید تا یک گام دیگر به فینال مسابقات نزدیک شود.

کد مطلب 6990451
سیده فرزانه شریفی

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