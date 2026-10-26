سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی دچار افت فشار شد + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی فرنگی،پس از کشتی پرالتهاب علیرضا مهمدی و تداوم ناداوری‌ها حسن رنگرز در سالن گرم دچار افت فشار شد. علیرضا مهمدی نایب‌قهرمان المپیک، در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در دیداری نفس‌گیر برابر فلیچاکوف از اوکراین به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

مهمدی در این مبارزه ابتدا از حریف خود عقب افتاد، اما با هوشیاری و استفاده از فرصت‌ها نتیجه را تغییر داد و در نهایت با نتیجه ۸ بر ۵ به برتری رسید تا یک گام دیگر به فینال مسابقات نزدیک شود.