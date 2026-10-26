فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد بخش حمل‌ونقل عمومی مسافر گیلان در هفت ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت، ۲۷۲ هزار و ۸۶۳ سفر در ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان انجام شده و بیش از یک‌ونیم میلیون مسافر در مسیرهای مختلف جابه‌جا شده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر استان افزود: ناوگان عمومی جاده‌ای گیلان شامل ۱۰۳ دستگاه اتوبوس، ۶۹۶ دستگاه مینی‌بوس و ۲ هزار و ۱۰۳ دستگاه خودروی سواری فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان همچنین تعداد رانندگان فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافر استان را ۲ هزار و ۷۸۲ نفر اعلام کرد.

مرادی با اشاره به حجم جابه‌جایی مسافران در شبکه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان، بر اهمیت ظرفیت ناوگان و فعالیت رانندگان در ارائه خدمات سفر به شهروندان و مسافران تأکید کرد.