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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

جابه‌جایی بیش از ۱.۵ میلیون مسافر طی هفت ماه در گیلان

جابه‌جایی بیش از ۱.۵ میلیون مسافر طی هفت ماه در گیلان

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گیلان از جابه‌جایی بیش از یک‌ونیم میلیون مسافر با ناوگان عمومی جاده‌ای استان در هفت ماهه امسال خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد بخش حمل‌ونقل عمومی مسافر گیلان در هفت ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت، ۲۷۲ هزار و ۸۶۳ سفر در ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان انجام شده و بیش از یک‌ونیم میلیون مسافر در مسیرهای مختلف جابه‌جا شده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر استان افزود: ناوگان عمومی جاده‌ای گیلان شامل ۱۰۳ دستگاه اتوبوس، ۶۹۶ دستگاه مینی‌بوس و ۲ هزار و ۱۰۳ دستگاه خودروی سواری فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان همچنین تعداد رانندگان فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافر استان را ۲ هزار و ۷۸۲ نفر اعلام کرد.

مرادی با اشاره به حجم جابه‌جایی مسافران در شبکه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان، بر اهمیت ظرفیت ناوگان و فعالیت رانندگان در ارائه خدمات سفر به شهروندان و مسافران تأکید کرد.

کد مطلب 6990425

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