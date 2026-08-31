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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

جابه‌جایی بیش از یک میلیون مسافر با ناوگان حمل‌ و نقل عمومی گیلان

جابه‌جایی بیش از یک میلیون مسافر با ناوگان حمل‌ و نقل عمومی گیلان

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از جابه‌جایی یک میلیون و ۱۵ هزار و ۱۸۷ مسافر در قالب ۱۸۵ هزار و ۸۸۸ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان طی پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی گیلان در پنج ماهه نخست امسال اظهار کرد: طی این مدت در مجموع ۱۸۵ هزار و ۸۸۸ سفر در ناوگان اتوبوسی، مینی‌بوسی و سواری استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: در این مدت یک میلیون و ۱۵ هزار و ۱۸۷ مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جابه‌جا شده‌اند که نشان‌دهنده نقش مهم این ناوگان در جابه‌جایی مسافران درون و برون‌شهری استان است.

جابه‌جایی ۱۴۴ هزار مسافر با اتوبوس

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به عملکرد ناوگان اتوبوسی گفت: طی پنج ماهه نخست سال جاری ۲۰ هزار و ۷۹۱ سفر توسط اتوبوس‌های استان انجام شده است.

مرادی ادامه داد: در این مدت ۱۴۴ هزار و ۶۶۰ مسافر توسط ناوگان اتوبوسی جابه‌جا شده‌اند.

۴۷۷ هزار مسافر با ناوگان مینی‌بوسی جابه‌جا شدند

وی درباره عملکرد ناوگان مینی‌بوسی نیز بیان کرد: طی پنج ماهه نخست امسال ۳۰ هزار و ۲۹۲ سفر توسط ناوگان مینی‌بوسی انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان افزود: در این مدت ۴۷۷ هزار و ۹۷۷ مسافر توسط ناوگان مینی‌بوسی استان جابه‌جا شده‌اند.

ثبت بیش از ۱۳۴ هزار سفر با ناوگان سواری

مرادی با اشاره به آمار عملکرد ناوگان سواری گیلان گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری ۱۳۴ هزار و ۸۰۵ سفر توسط ناوگان سواری انجام شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت ۳۹۲ هزار و ۵۵۰ مسافر نیز توسط ناوگان سواری جابه‌جا شده‌اند.

کد مطلب 6933143

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