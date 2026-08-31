فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار عملکرد ناوگان حملونقل عمومی گیلان در پنج ماهه نخست امسال اظهار کرد: طی این مدت در مجموع ۱۸۵ هزار و ۸۸۸ سفر در ناوگان اتوبوسی، مینیبوسی و سواری استان به ثبت رسیده است.
وی افزود: در این مدت یک میلیون و ۱۵ هزار و ۱۸۷ مسافر توسط ناوگان حملونقل عمومی جابهجا شدهاند که نشاندهنده نقش مهم این ناوگان در جابهجایی مسافران درون و برونشهری استان است.
جابهجایی ۱۴۴ هزار مسافر با اتوبوس
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با اشاره به عملکرد ناوگان اتوبوسی گفت: طی پنج ماهه نخست سال جاری ۲۰ هزار و ۷۹۱ سفر توسط اتوبوسهای استان انجام شده است.
مرادی ادامه داد: در این مدت ۱۴۴ هزار و ۶۶۰ مسافر توسط ناوگان اتوبوسی جابهجا شدهاند.
۴۷۷ هزار مسافر با ناوگان مینیبوسی جابهجا شدند
وی درباره عملکرد ناوگان مینیبوسی نیز بیان کرد: طی پنج ماهه نخست امسال ۳۰ هزار و ۲۹۲ سفر توسط ناوگان مینیبوسی انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان افزود: در این مدت ۴۷۷ هزار و ۹۷۷ مسافر توسط ناوگان مینیبوسی استان جابهجا شدهاند.
ثبت بیش از ۱۳۴ هزار سفر با ناوگان سواری
مرادی با اشاره به آمار عملکرد ناوگان سواری گیلان گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری ۱۳۴ هزار و ۸۰۵ سفر توسط ناوگان سواری انجام شده است.
وی تصریح کرد: در این مدت ۳۹۲ هزار و ۵۵۰ مسافر نیز توسط ناوگان سواری جابهجا شدهاند.
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