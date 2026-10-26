پایش سلامت ۴۵ هزار راس دام در اردوی جهادی آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی نوشادی عصر دو۶در حاشیه بازدید از اردوی جهادی با اشاره به جزئیات این اقدام جهادی اظهار کرد: گروه‌های جهادی بسیج مهندسین کشاورزی با همکاری دامپزشکی استان و شهرستان، با حضور در روستاهای دورافتاده، معاینه و بررسی وضعیت سلامت دام‌ها را در دستور کار قرار دادند تا از بروز خسارت به سرمایه دامی جلوگیری شود.

وی با اشاره به توزیع نهاده‌ها و داروهای مورد نیاز افزود: در این مدت ۳۰۰ میلیون ریال داروی رایگان میان دامداران توزیع شد و حدود هزار نفر از بهره‌برداران به صورت حضوری و مجازی آموزش‌های لازم را درباره دامپروری نوین، بهداشت جایگاه دام و پیشگیری از بیماری‌ها فرا گرفتند.

نوشادی با اشاره به بیماری‌های شایع منطقه تصریح کرد: بیشتر بیماری‌های موجود شامل بیماری‌های ویروسی مانند اکتیم و بیماری‌های باکتریایی مانند آنتروتوکسمی است که با واکسیناسیون مناسب قابل پیشگیری هستند؛ بنابراین جهادگران توصیه‌های لازم را در این زمینه به دامداران ارائه کردند.

این مسئول با اشاره به اهداف این اردو خاطرنشان کرد: توانمندسازی دامپروران در زمینه چندقلوزایی، تامین امنیت پایدار غذایی و افزایش بهره‌وری گوشت قرمز در شهرستان، از محورهای اصلی اجرای این برنامه جهادی محسوب می‌شود.

نوشادی با تاکید بر نقش گروه‌های جهادی در مناطق محروم افزود: حضور این گروه‌ها نقش موثری در کاهش فاصله خدمات‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی دامداران دارد؛ زیرا بسیاری از این بهره‌برداران به دلیل دوری مسافت امکان مراجعه به مراکز درمانی دام را ندارند.

فرمانده سپاه ناحیه آبدانان در پایان اظهار داشت: این اردو روایت جهادی است که در آن خدمت به مردم از مسیر مراقبت از سرمایه‌های زندگی آنان می‌گذرد و امیدواریم با تداوم چنین اقداماتی، شاهد ارتقای سلامت دام و رونق معیشت روستاییان باشیم.