نتایج نهایی پذیرش کاردانی نظام جدید سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهائی رشته های تحصیلی با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ امروز ۴ آبان ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش منتشر شد.

پذیرفته‌شدگان‌ باید برای اطلاع از تاریخ و مدارک لازم برای ثبت‌نام (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) با توجه به موارد ذیل در روز سه شنبه ۵ آبان به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه ملی مهارت www.tvu.ac.ir یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

کارنامه علمی حاوی رتبه متقاضیان در هر یک از کدرشته محل های انتخابی با توجه به نمره‌ کل و رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوط و در هر یک از کدرشته محل های انتخابی (منحصراً تا اولویت کدرشته محل قبولی) همزمان با اعلام نتیجه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار داده می شود.

مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت نام‌ از پذیرفته‌شدگان:

۱- به منظور ارائه کارنامه و سوابق فارغ التحصیلی پذیرفته‌شدگان با مراجعه به سامانه تأییدیه مدارک تحصیلی https://emt.medu.ir و مشخص کردن نظام آموزشی، با انتخاب گزینه ثبت نام مدرک تحصیلی، ابتدا دوره و نظام آموزشی را تعیین کرده، سپس نسبت به ثبت درخواست ارسال هر دو مدرک الف: تأئیدیه مدرک تحصیلی و ب: سوابق فارغ‌التحصیلی به محل قبولی خود اقدام کنند.

پس از کامل شدن فرایند درخواست، کد پیگیری برای هر مدرک به صورت جداگانه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت که با ارائه این کدها به محل قبولی، مدارک درخواست شده از سامانه مذکور توسط دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی محل قبولی قابل دریافت است.

دارندگان دیپلم شاخه نظری (نظام ترمی - واحدی یا سالی - واحدی) در زمان ثبت درخواست مدارک فوق علاوه بر مدرک دیپلم، باید مراحل فوق را برای درخواست مدرک پیش‌دانشگاهی نیز طی کنند.

۱-۱- فارغ التحصیلان شهریور سال ۱۳۹۵ و بعد از آن نیازی به مراجعه حضوری به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل ندارند.

۱-۲- فارغ التحصیلان خرداد سال ۱۳۹۵ و قبل از آن با کد پیگیری صادر شده از سامانه فوق به همراه مدارک تحصیلی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای ثبت نام در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی محل قبولی اعلام می‌شود، به ادارات آموزش و پرورش محل فارغ التحصیلی خود مراجعه تا کارشناس مسئول سنجش ادارات مذکور پس از بررسی و تأیید، مدارک تحصیلی را اسکن و در سامانه بارگذاری کند.

۲- اصل‌ مدرک‌ دیپلم‌ یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه نظام جدید در یکی‌ از شاخه‌های‌ کار و دانش‌ یا فنی و حرفه‌ای‌ از محل‌ تحصیل‌ مبنی‌ بر گذراندن‌ تمامی واحدهای ‌درسی، کارورزی‌ و کارآموزی‌ در دوره‌ سه‌ ساله‌ تا پایان‌ شهریور ماه ۱۴۰۵ که‌ به‌ تأیید رئیس‌ دبیرستان/ هنرستان محل ‌تحصیل‌ رسیده‌ باشد.

۳- پذیرفته‌شدگان دارای دیپلم شاخه نظری نظام ترمی - واحدی یا سالی - واحدی در زمان ثبت‌نام علاوه بر مدرک دیپلم، باید گواهی مدرک پیش‌دانشگاهی با تاریخ فارغ‌التحصیلی حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ را نیز ارائه کنند.

۴- به دانش آموزان و هنرجویان سال آخر کار و دانش یا فنی و حرفه ای به شرط اخذ دیپلم تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۵ اجازه انتخاب کدرشته محل های تحصیلی نیم سال دوم داده شده است، بنابر این ثبت نام و ادامه تحصیل این دسته از پذیرفته شدگان به شرط اخذ مدرک تحصیلی دیپلم تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۵ بلامانع است.

۵- مدرک دیپلم‌ متوسطه‌ یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ تحصیلات‌ متوسطه‌ نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ متناسب‌ با نوع‌ رشته قبولی.

۶- مدرک دیپلم شاخه نظری نظام آموزش متوسطه جدید (نظام ۳-۳-۶) یا نظام ترمی - واحدی یا سالی - واحدی یا گواهی موقت پایان تحصیلات متناسب با نوع رشته قبولی (متقاضیان دیپلم شاخه نظری نظام ترمی - واحدی یا سالی - واحدی باید در زمان ثبت نام علاوه بر مدرک دیپلم، مدرک پیش‌دانشگاهی نیز ارائه کنند).

۷- اصل شناسنامه‌ و کارت ملی

۸- عکس‌ ۴×۳ تمام‌ رخ‌ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری به تعدادی که محل قبولی اعلام کرده است‌.

۹- مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آقایان را با توجه‌ به‌ بند مقررات وظیفه عمومی مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای‌ ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی مقطع کاردانی‌ ‌ویژه دانشگاه‌ ملی مهارت و مؤسسات آموزش‌ عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ مشخص ‌کند.