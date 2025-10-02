به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان در رشته های تحصیلی با آزمون یا پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون‌ کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت‌ و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سال‌ ۱۴۰۴ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.

پذیرفته‌شدگان‌ باید برای اطلاع از تاریخ و مدارک لازم برای ثبت‌نام (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) با توجه به موارد زیر در روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه ملی مهارت www.tvu.ac.ir یا موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.

کارنامه علمی حاوی رتبه متقاضیان در هر یک از کدرشته‌محل های انتخابی با توجه به نمره‌کل و رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوط و در هر یک از کدرشته‌محل های انتخابی (منحصراً تا اولویت کدرشته‌محل قبولی داوطلب) هم زمان با اعلام نتیجه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار داده می شود.

مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت نام‌ از پذیرفته‌شدگان:

۱- با توجه به اعلام مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش، امکان ارائه کارنامه و سوابق فارغ التحصیلی برای پذیرفته‌شدگان به صورت الکترونیکی در سامانه «تأئیدیه مدارک تحصیلی» به آدرس https://emt.medu.ir فراهم است. لذا همه پذیرفته شدگان باید براساس مراحل اجرایی ذیل اقدام کنند:

- پذیرفته‌شدگان با مراجعه به سامانه مذکور و مشخص کردن نظام آموزشی، با انتخاب گزینه «ثبت نام مدرک تحصیلی» ابتدا دوره و نظام آموزشی را تعیین، سپس نسبت به ثبت درخواست ارسال هر دو مدرک «تأئیدیه مدرک تحصیلی» و «سوابق فارغ‌التحصیلی» به دانشگاه محل پذیرش خود اقدام کنند. پس از کامل شدن فرآیند درخواست، کد پیگیری برای هر مدرک به صورت جداگانه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت که با ارائه این کدها به موسسه آموزش عالی محل پذیرش، مدارک درخواست شده از سامانه مذکور توسط موسسه قابل دریافت است.

دارندگان دیپلم شاخه نظری (نظام ترمی واحدی یا سالی واحدی) در زمان ثبت درخواست مدارک فوق علاوه بر مدرک دیپلم، باید مراحل فوق را برای درخواست مدرک پیش‌دانشگاهی نیز اجراء کنند.

- فارغ التحصیلان شهریور سال ۱۳۹۵ و بعد از آن نیازی به مراجعه حضوری به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل ندارند.

- فارغ التحصیلان خرداد سال ۱۳۹۵ و قبل از آن با کد پیگیری صادر شده از سامانه فوق به همراه مدارک تحصیلی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای ثبت نام در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اعلام می‌شود به ادارات آموزش و پرورش محل فارغ التحصیلی خود مراجعه تا کارشناس مسئول سنجش آموزش و پرورش منطقه پس از بررسی و تأیید، مدارک تحصیلی را اسکن و در سامانه بارگذاری کند.

۲- اصل‌ مدرک‌ دیپلم‌ یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه نظام جدید در یکی‌ از شاخه‌های‌ کار و دانش‌ یا فنی و حرفه‌ای‌ از محل‌ تحصیل‌ مبنی‌ بر گذراندن‌ تمامی واحدهای ‌درسی، کارورزی‌ و کارآموزی‌ در دوره‌ سه‌ ساله‌ تا پایان‌ شهریورماه ۱۴۰۴ که‌ به‌ تایید رئیس‌ دبیرستان/ هنرستان محل ‌تحصیل‌ رسیده‌ باشد.

۳- پذیرفته‌شدگان دارای دیپلم شاخه نظری نظام ترمی واحدی یا سالی واحدی در زمان ثبت‌نام علاوه بر مدرک دیپلم، باید گواهی مدرک پیش‌دانشگاهی با تاریخ فارغ‌التحصیلی حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ را نیز ارائه کنند.

۴-مطابق ضوابط به دانش آموزان و هنرجویان سال آخر کار و دانش یا فنی و حرفه ای به شرط اخذ دیپلم تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ اجازه انتخاب کدرشته‌محل های تحصیلی نیم سال دوم داده شده است، لذا ثبت نام و ادامه تحصیل این دسته از پذیرفته شدگان، به شرط اخذ مدرک تحصیلی دیپلم تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ بلامانع است.

۵- اصل‌ مدرک دیپلم‌ متوسطه‌ یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ تحصیلات‌ متوسطه‌ نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ متناسب‌ با نوع‌ رشته قبولی.

۶- اصل مدرک دیپلم شاخه نظری نظام آموزش جدید(نظام ۳-۳-۶) یا نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی یا گواهی موقت پایان تحصیلات متناسب با نوع رشته قبولی(متقاضیان دیپلم شاخه نظری نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی باید در زمان ثبت نام علاوه بر مدرک دیپلم، مدرک پیش‌دانشگاهی نیز ارائه کنند).

۷- اصل شناسنامه‌

۸- اصل کارت ملی

۹- عکس‌ ۴×۳ تمام‌ رخ‌ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری به تعدادی که موسسه محل قبولی اعلام کرده است‌.

۱۰- مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ برادران را با توجه‌ به‌ بند مقرارت وظیفه عمومی مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای‌ ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی دوره‌های‌ کاردانی‌ ‌ویژه دانشگاه‌ ملی مهارت و مؤسسات آموزش‌عالی ‌غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ مشخص ‌کند.