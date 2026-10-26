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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

مختوم‌ شدن ۹۰۶ پرونده در کمیته‌های صلح و سازش بسیج حقوق‌ دانان کرمان

مختوم‌ شدن ۹۰۶ پرونده در کمیته‌های صلح و سازش بسیج حقوق‌ دانان کرمان

کرمان- مسئول سازمان بسیج حقوق‌دانان استان کرمان از مختومه‌شدن ۹۰۶ پرونده از مجموع یک‌هزار و ۵۶۷ پرونده ارجاعی به کمیته‌های صلح و سازش این سازمان طی چهار سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رفیعی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد حقوق‌یاران مصلح در زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی حقوق‌یاران، معتمدان محلی و صلح‌یاران، زمینه مناسبی برای حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو و تفاهم فراهم می‌کند و می‌تواند از تداوم خصومت‌ها، افزایش هزینه‌های رسیدگی و شکل‌گیری اختلافات جدید جلوگیری کند.

وی با تأکید بر اهمیت تقویت فرهنگ صلح و سازش افزود: بهره‌گیری از ظرفیت حقوق‌یاران و تقویت روحیه گذشت، نقش مؤثری در کاهش اختلافات، تحکیم آرامش اجتماعی و حفظ بنیان خانواده دارد.

وی با اشاره به اهمیت سازش در پرونده‌های خانوادگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: توسعه سازوکارهای توافق و میانجی‌گری می‌تواند به حل مسالمت‌آمیز اختلافات کمک کند و زمینه گسترش همدلی و اعتماد در جامعه را فراهم آورد.

کد مطلب 6990759

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